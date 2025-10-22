Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона отреагировала на решение Ла Лиги не проводить матч в Майами
Испания
22 октября 2025, 13:50 | Обновлено 22 октября 2025, 13:52
Барселона отреагировала на решение Ла Лиги не проводить матч в Майами

Каталонский клуб отнесся с уважением к ситуации

22 октября 2025, 13:50 | Обновлено 22 октября 2025, 13:52
Барселона отреагировала на решение Ла Лиги не проводить матч в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» отреагировала на решение Ла Лиги отказаться от проведения матча с «Вильярреалом» в США, в городе Майами.

Хотя испанская лига получила разрешение от УЕФА на организацию игры за границей, футбольное сообщество восприняло эту идею негативно.

В итоге матч между клубами состоится 21 декабря, как и планировалось до начала сезона, на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Заявление «Барселоны» на решение Ла Лиги:

ФК «Барселона» уважает и принимает решение отменить матч против «Вильярреала» в Майами, который соответствовал 17-му туру Ла Лиги, так же, как клуб ранее принимал и уважал решение провести игру в США.

ФК «Барселона» сожалеет о потерянной возможности расширить имидж соревнования на стратегическом рынке с большим потенциалом для роста и генерации ресурсов для всех.

Клуб благодарен за безусловную поддержку и любовь наших болельщиков в США и искренне сожалеет, что они лишены возможности увидеть официальный матч в своей стране.

Андрей Витренко Источник: ФК Барселона
