ОФИЦИАЛЬНО. Ла Лига отменила матч Вильярреала и Барселоны в США

Испания
22 октября 2025, 11:09 | Обновлено 22 октября 2025, 11:15
Испанская лига не справилась с давлением футбольного сообщества

Getty Images/Global Images Ukraine

Ла Лига официально отменила проведение матча между «Вильярреалом» и «Барселоной» за пределами Испании – в американском городе Майами.

Испанская лига планировала организовать 21 декабря встречу испанских клубов за рубежом и даже получила на это разрешение от УЕФА.

Футбольное сообщество отреагировало на идею скептически, осудив подобное решение.

После нескольких дней раздумий и обсуждений с промоутером Ла Лига объявила об отказе от проведения матча в Майами из-за возникшей неопределённости.

По мнению Ла Лиги, этот проект стал бы отличной возможностью для развития испанского футбола на международной арене.

Испанская лига поблагодарила оба клуба за доверие и пообещала искать новые пути для продвижения испанского футбола.

Полный текст заявления Ла Лиги с официального сайта:

LALIGA объявила, что после обсуждений с промоутером официального матча LALIGA в Майами было принято решение отменить проведение мероприятия из-за неопределённости, возникшей в Испании в последние недели.

LALIGA глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и беспрецедентную возможность для международного развития испанского футбола, не сможет быть реализован. Проведение официального матча за пределами страны стало бы решающим шагом в глобальном росте чемпионата, усилив международное присутствие клубов, узнаваемость игроков и видимость испанского футбола на стратегически важном рынке — в Соединённых Штатах.

Проект полностью соответствовал всем федеративным нормам и не нарушал целостность соревнования, что подтвердили компетентные органы, ответственные за соблюдение правил, хотя они и выразили возражения по другим причинам.

В условиях всё более конкурентной мировой среды, где лиги вроде Премьер-лиги или турниры наподобие Лиги чемпионов УЕФА постоянно расширяют своё влияние и возможности для генерации доходов, инициативы такого уровня жизненно необходимы для обеспечения устойчивости и развития испанского футбола. Отказ от подобных возможностей препятствует созданию новых источников дохода, ограничивает способность клубов инвестировать и конкурировать, а также снижает международную узнаваемость всей футбольной экосистемы Испании.

Наконец, LALIGA выражает благодарность клубам за их готовность и сотрудничество в рамках данного проекта, а также за неизменную приверженность развитию чемпионата. Мы, как и прежде, будем продолжать работать над тем, чтобы испанский футбол стал ближе к каждому уголку мира, продвигая открытую, современную и конкурентоспособную модель, приносящую пользу клубам, игрокам и болельщикам.

Барселона УЕФА Вильярреал чемпионат Испании по футболу перенос матчей Ла Лига Вильярреал - Барселона
Андрей Витренко Источник
