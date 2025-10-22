Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2026. Как выглядит первая тройка?
Лидирует в списке Килиан Мбаппе
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026.
Первую позицию в рейтинге занял звезда «Реала» Килиан Мбаппе, который пока является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги.
Лучший бомбардир Бундеслиги Гарри Кейн разместился на второй строчке, а за ним сразу идет Ламин Ямаль из «Барселоны».
Новоиспеченный обладатель ЗМ-2025 Усман Дембеле получил девятую строчку. В топ-5 рейтинга попали Педри и Элинг Холанд.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Экс-футболист – о давлении на тренеров