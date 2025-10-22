Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2026. Как выглядит первая тройка?
22 октября 2025, 05:42
Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2026. Как выглядит первая тройка?

Лидирует в списке Килиан Мбаппе

GiveMeSport

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2026.

Первую позицию в рейтинге занял звезда «Реала» Килиан Мбаппе, который пока является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги.

Лучший бомбардир Бундеслиги Гарри Кейн разместился на второй строчке, а за ним сразу идет Ламин Ямаль из «Барселоны».

Новоиспеченный обладатель ЗМ-2025 Усман Дембеле получил девятую строчку. В топ-5 рейтинга попали Педри и Элинг Холанд.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2026

