Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 08:41 |
Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Бывший капитан киевского Динамо Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером Олегом Блохиным.

– С Блохиным я почти не работал, но… Не знаю, даже там, где пересекался – мне такие люди не совсем приятные. Не люблю людей, которые летают там, где люди не летают. По-моему, просто каждый человек, кем бы он ни был, чего бы он ни достиг, должен быть ближе к народу, человеком простым.

А Демьяненко, мне кажется, даже слишком был мягкий, добрый.

– Футболист не должен быть другом для тренера?

– Это такой тонкий предел. По-моему, футболист, если он адекватный, ни в коем случае не должен бояться тренера. Я вырос на понятии «тренер – и футболист где-то там, под плинтусом». Этого не должно быть.

Мы должны быть с ним, как друзья, но я не должен эту субординацию, это уважение – я не могу переходить какой-то предел. Но я не могу его бояться. А у нас как-то было воспитание.

Это, как я говорю, в футболе есть президент, под плинтусом тренер, а еще где-то под плинтусом очень далеко игрок. И эта огромная разница вообще для меня непонятна. За границей менталитет совсем другой, – сказал Морозюк.

По теме:
Полузащитник Кудровки: «Мы тоже здесь как бы хозяева, но когда их нет»
Вторая лига. 16-й тур, 1 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эпицентр – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
