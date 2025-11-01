Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 02:02 | Обновлено 01 ноября 2025, 02:20
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»

Известный тренер – о возможной отставке Шовковского и Турана

01 ноября 2025, 02:02 | Обновлено 01 ноября 2025, 02:20
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ФК Кривбас. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб поделился мыслями о возможной отставке Александра Шовковского и Арды Турана.

Я вообще на это смотрю так... «Динамо» не могло сыграть, было 6 ничьих, и его после каждого тура увольняли Шовковского. Сейчас у Турана такая черная полоса. Сейчас о Туране начнут писать.

Самое главное, что есть о чем писать. Думаю, руководство разберется и если тренер чувствует большое доверие от руководства – это большой плюс и для руководства, и для главного тренера, и для клуба. А если этого нет – то лучше этот шаг сделать раньше и уволить. Но я не думаю, что клуб от этого выиграет – будь то «Динамо» или «Шахтер», – сказал Вернидуб.

Александр Шовковский Динамо Киев Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига отставка Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
