ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Известный тренер – о возможной отставке Шовковского и Турана
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб поделился мыслями о возможной отставке Александра Шовковского и Арды Турана.
Я вообще на это смотрю так... «Динамо» не могло сыграть, было 6 ничьих, и его после каждого тура увольняли Шовковского. Сейчас у Турана такая черная полоса. Сейчас о Туране начнут писать.
Самое главное, что есть о чем писать. Думаю, руководство разберется и если тренер чувствует большое доверие от руководства – это большой плюс и для руководства, и для главного тренера, и для клуба. А если этого нет – то лучше этот шаг сделать раньше и уволить. Но я не думаю, что клуб от этого выиграет – будь то «Динамо» или «Шахтер», – сказал Вернидуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом
Известный в прошлом тренер высказался о критике