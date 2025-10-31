Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтер потерял этот трофей, теперь есть шанс у Динамо»
Кубок Украины
31 октября 2025, 03:17 |
100
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтер потерял этот трофей, теперь есть шанс у Динамо»

Известный тренер прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Украины

31 октября 2025, 03:17 |
100
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтер потерял этот трофей, теперь есть шанс у Динамо»
ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб поделился мнением о результатах Кубка Украины, по итогам которых турнир покинул донецкий «Шахтер». В среду, 29 октября, «горняки» потерпели поражение со счетом 1:2 в противостоянии с киевским «Динамо».

«Смотрю на Кубок Украины – он будет очень интересен. Уже вышли несколько команд из Первой лиги и одна из Второй. Остается «Динамо», ЛНЗ, «Металлист 1925».

В 1/4 финала Кубка Украины только три команды из УПЛ – это о чем-то говорит. Любопытно будет. Мне это очень нравится. Команды из низших лиг показывают свой характер.

Кубок – это действительно всегда такой турнир, что никто не может угадать результат, потому что он состоит из одной игры. «Шахтер» уже потерял этот трофей, и теперь у «Динамо» есть шанс его завоевать. Но я думаю, будет очень тяжело. Еще надо посмотреть жребий.

«Шахтеру» сейчас нужно все сделать для того, чтобы завоевать титул чемпионата, потому что он вообще может остаться без трофеев в этом сезоне», – считает Вернидуб.

По теме:
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Динамо планирует со второй попытки подписать игрока сборной Бразилии U-20
Шахтер Донецк Динамо Киев Юрий Вернидуб Кубок Украины по футболу Динамо - Шахтер
Николай Титюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 30 октября 2025, 19:59 5
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности

Уоррен рассказал о ситуации

Одноклубник Забарного не сможет сыграть против Украины в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 31 октября 2025, 03:44 0
Одноклубник Забарного не сможет сыграть против Украины в отборе на ЧМ-2026
Одноклубник Забарного не сможет сыграть против Украины в отборе на ЧМ-2026

У вингера Дезире Дуэ диагностировали мышечное повреждение правого бедра

Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Футбол | 30.10.2025, 06:23
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Бокс | 30.10.2025, 08:43
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
У Динамо будет новичок. Он уже подтвердил свой переход
Футбол | 30.10.2025, 23:24
У Динамо будет новичок. Он уже подтвердил свой переход
У Динамо будет новичок. Он уже подтвердил свой переход
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
29.10.2025, 08:44
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
30.10.2025, 18:59 17
Футбол
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем