Юрий ВЕРНИДУБ: «Шахтер потерял этот трофей, теперь есть шанс у Динамо»

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб поделился мнением о результатах Кубка Украины, по итогам которых турнир покинул донецкий «Шахтер». В среду, 29 октября, «горняки» потерпели поражение со счетом 1:2 в противостоянии с киевским «Динамо».

«Смотрю на Кубок Украины – он будет очень интересен. Уже вышли несколько команд из Первой лиги и одна из Второй. Остается «Динамо», ЛНЗ, «Металлист 1925».

В 1/4 финала Кубка Украины только три команды из УПЛ – это о чем-то говорит. Любопытно будет. Мне это очень нравится. Команды из низших лиг показывают свой характер.

Кубок – это действительно всегда такой турнир, что никто не может угадать результат, потому что он состоит из одной игры. «Шахтер» уже потерял этот трофей, и теперь у «Динамо» есть шанс его завоевать. Но я думаю, будет очень тяжело. Еще надо посмотреть жребий.

«Шахтеру» сейчас нужно все сделать для того, чтобы завоевать титул чемпионата, потому что он вообще может остаться без трофеев в этом сезоне», – считает Вернидуб.