Колос Ковалевка

В субботу, 1 ноября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и «Александрия». Матч пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30.

Колос

«Колос» очень уверенно начал чемпионат и долго держался в лидирующей группе. В частности, подопечные Костышина сумели переиграть и «Кривбасс», и «Полесье», взять ряд очков еще в нескольких матчах с непостыми соперниками.

Зато команду потом как подменили. В частности, было поражение от аутсайдера «Руха» и ничья с «Полтавой» в 10 туре. В целом же ковалевская команда не может победить уже пять матчей подряд, в последний раз ковалевцы были сильнее соперников еще полтора месяца назад.

Проблемой команды является отсутствие забивного форварда, который мог бы решать моменты. Возможно, таким станет Оевуси, который в матче против «Полтавы» довольно неплохо проявил себя.

Кризис в команде признал и главный тренер. Его версия – пробема в низкие результативности, а она, в свою очередь, вытекает из психологических проблем коллектива.

Кстати, о тренере. Руслан Костышин был оштрафован на 20000 гривен из-за оскорбительных высказываний в адрес Ивана Калюжного. На аналогичную сумму оштрафован был и сам клуб из-за халатности организации эвакуации во время воздушной тревоги.

Александрия

«Александрия» после феерического прошлого сезона быстро упала. Состав изменился кардинально, тренерский штаб поменялся, потому все логично.

Еврокубков, которые в таких условиях стали балластом, быстро лишились, поэтому остались сначала чемпионат и Кубок Украины, а затем – только чемпионат.

Тав все было плохо, шла речь уже об увольнении главного тренера, но несколько побед благодаря хорошей форме Тедди Цары заставили критиков затихнуть. Однако ненадолго, «Александрия» снова начала проигрывать, сумела уступить даже новичку «Эпицентру».

Как и у «Колоса», большая проблема в нападении, где просто некому играть. Есть проблемы и в центре поля, где Шостак и Мышнев откровенно слабее Андриевского и Шепелева, и в защите, где, правда, хотя бы вернулся на эту игру Беиратче. Далее в дубле находится Ковалец.

Клуб, как и «Колос», тоже получил штрафы – 30000 тысяч гривен за ненадлежащее поведение болельщиков и игроков.

История встреч

Всего в чемпионатах между командами сыграно 13 матчей. Преимущество на стороне гостей: +4=3-6, разница мячей 13:18.

Ориентировочные составы

«Колос»: Пахолюк – Понедельник, Бондаренко, Бурда, Цуриков – Красничи, Гагнидзе – Третьяков, Теллес, Гусол – Оевуси

«Александрия»: Долгий – Скорко, Беиратче, Кампуш, Огарков – Шостак, Мышнев – Жонатан, Булеца, Цара – Кулаков

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем игру, в которой обе команды будут стараться в первую очередь не пропустить. Поэтому логично поставить на ничью.