Премьер-лига
Колос Ковалевка
01.11.2025 15:30 - : -
Александрия
Украина. Премьер лига
Колос – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В субботу, 1-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и «Александрия». Матч пройдет в Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

Команда Кирилла Нестеренко вновь свалилась в серию без побед из трех матчей кряду, а подопечные Руслана Костышина на фоне пяти последних встреч из нее и не выбирались. Но при этом «Колос» не упал ниже середины турнирной таблицы, тогда как «Александрия» так и не оторвалась от зоны вылета. Есть шанс оставить неудачный период позади – но для кого?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
1 ноября 2025 -
15:30
Александрия
