ПСВ отгрузил 5 мячей и стал лидеров в Нидерландах. За Фортуну забил Лонвейк

ПСВ продолжил победную серию, разгромив Фортуну Ситтард (5:2) в матче 11-го тура Эредивизи.

Команда Петера Боша решила исход встречи еще в первом тайме, когда забили Исмаэль Сайбари (дубль) и Деннис Ман.

В начале второго тайма Фортуна сократила отставание усилиями Джастина Лонвейка (3:1), который выступает за клуб на правах аренды из киевского Динамо.

Однако ПСВ быстро восстановил комфортное преимущество – забил Рикардо Пепи. Затем у Фортуны отличился Кай Сирхюйс, а Гус Тил поставил точку для ПСВ (5:2).

После этой победы ПСВ стал единоличным лидером чемпионата Нидерландов, имея 28 очков после 11 матчей. Далее идут: Фейеноорд (25), АЗ Алкмар (21), Аякс (19).

Эредивизи. 11-й тур, 31 октября 2025

ПСВ – Фортуна Ситтард – 5:2

Голы: Сайбари, 17, 28, Ман, 45+2, Пепи, 82, Тил, 90+6 – Лонвейк, 68, Сирхюйс, 89

Турнирная таблица