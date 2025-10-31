Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСВ отгрузил 5 мячей и стал лидеров в Нидерландах. За Фортуну забил Лонвейк
Чемпионат Нидерландов
ПСВ Эйндховен
31.10.2025 21:00 – FT 5 : 2
Фортуна Ситтард
Нидерланды
31 октября 2025, 23:23 | Обновлено 31 октября 2025, 23:32
ПСВ отгрузил 5 мячей и стал лидеров в Нидерландах. За Фортуну забил Лонвейк

У хозяев поля дубль оформил Исмаэль Сайбари

ПСВ отгрузил 5 мячей и стал лидеров в Нидерландах. За Фортуну забил Лонвейк
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

ПСВ продолжил победную серию, разгромив Фортуну Ситтард (5:2) в матче 11-го тура Эредивизи.

Команда Петера Боша решила исход встречи еще в первом тайме, когда забили Исмаэль Сайбари (дубль) и Деннис Ман.

В начале второго тайма Фортуна сократила отставание усилиями Джастина Лонвейка (3:1), который выступает за клуб на правах аренды из киевского Динамо.

Однако ПСВ быстро восстановил комфортное преимущество – забил Рикардо Пепи. Затем у Фортуны отличился Кай Сирхюйс, а Гус Тил поставил точку для ПСВ (5:2).

После этой победы ПСВ стал единоличным лидером чемпионата Нидерландов, имея 28 очков после 11 матчей. Далее идут: Фейеноорд (25), АЗ Алкмар (21), Аякс (19).

Эредивизи. 11-й тур, 31 октября 2025

ПСВ – Фортуна Ситтард – 5:2

Голы: Сайбари, 17, 28, Ман, 45+2, Пепи, 82, Тил, 90+6 – Лонвейк, 68, Сирхюйс, 89

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 11 9 1 1 35 - 16 09.11.25 17:45 АЗ Алкмаар - ПСВ Эйндховен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен18.10.25 ПСВ Эйндховен 2:1 Гоу Эхед Иглс04.10.25 Зволле 0:4 ПСВ Эйндховен27.09.25 Эксельсиор 1:2 ПСВ Эйндховен 28
2 Фейеноорд 10 8 1 1 27 - 9 01.11.25 21:00 Фейеноорд - Волендам26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен19.10.25 Хераклес 0:7 Фейеноорд05.10.25 Фейеноорд 3:2 Утрехт28.09.25 Гронинген 0:1 Фейеноорд21.09.25 АЗ Алкмаар 3:3 Фейеноорд 25
3 АЗ Алкмаар 10 6 3 1 23 - 13 02.11.25 15:30 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт18.10.25 Аякс 0:2 АЗ Алкмаар05.10.25 АЗ Алкмаар 2:1 Телстар28.09.25 НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар24.09.25 АЗ Алкмаар 2:2 Зволле 21
4 Аякс 10 5 4 1 20 - 14 01.11.25 17:30 Аякс - Херенвен26.10.25 Твенте 2:3 Аякс18.10.25 Аякс 0:2 АЗ Алкмаар04.10.25 Спарта Роттердам 3:3 Аякс27.09.25 Аякс 2:1 НАК Бреда21.09.25 ПСВ Эйндховен 2:2 Аякс 19
5 Гронинген 10 6 0 4 16 - 14 02.11.25 15:30 Гронинген - Твенте25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген19.10.25 Гронинген 0:2 Спарта Роттердам03.10.25 НАК Бреда 1:2 Гронинген28.09.25 Гронинген 0:1 Фейеноорд20.09.25 Гронинген 2:0 Телстар 18
6 Спарта Роттердам 10 5 1 4 14 - 22 02.11.25 15:30 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар19.10.25 Гронинген 0:2 Спарта Роттердам04.10.25 Спарта Роттердам 3:3 Аякс27.09.25 Хераклес 3:0 Спарта Роттердам19.09.25 Спарта Роттердам 1:5 Твенте 16
7 НЕК Неймеген 10 4 3 3 27 - 19 02.11.25 17:45 Утрехт - НЕК Неймеген25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген18.10.25 НЕК Неймеген 3:3 Твенте05.10.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген28.09.25 НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар21.09.25 Херенвен 3:2 НЕК Неймеген 15
8 Твенте 10 4 2 4 19 - 17 02.11.25 15:30 Гронинген - Твенте26.10.25 Твенте 2:3 Аякс18.10.25 НЕК Неймеген 3:3 Твенте05.10.25 Твенте 2:1 Хераклес26.09.25 Твенте 3:2 Фортуна Ситтард19.09.25 Спарта Роттердам 1:5 Твенте 14
9 Утрехт 10 4 1 5 19 - 15 02.11.25 17:45 Утрехт - НЕК Неймеген26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт18.10.25 Утрехт 3:1 Волендам05.10.25 Фейеноорд 3:2 Утрехт28.09.25 Утрехт 2:2 Херенвен20.09.25 Фортуна Ситтард 1:0 Утрехт 13
10 Гоу Эхед Иглс 10 3 4 3 17 - 16 01.11.25 19:45 НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор18.10.25 ПСВ Эйндховен 2:1 Гоу Эхед Иглс05.10.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген28.09.25 Телстар 4:2 Гоу Эхед Иглс21.09.25 Зволле 0:2 Гоу Эхед Иглс 13
11 Херенвен 10 3 4 3 18 - 18 01.11.25 17:30 Аякс - Херенвен24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда19.10.25 Телстар 2:3 Херенвен04.10.25 Херенвен 2:1 Эксельсиор28.09.25 Утрехт 2:2 Херенвен21.09.25 Херенвен 3:2 НЕК Неймеген 13
12 Фортуна Ситтард 11 4 1 6 16 - 20 08.11.25 21:00 Фортуна Ситтард - Херенвен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген19.10.25 Эксельсиор 1:0 Фортуна Ситтард04.10.25 Фортуна Ситтард 1:0 Волендам26.09.25 Твенте 3:2 Фортуна Ситтард 13
13 Волендам 10 2 4 4 13 - 16 01.11.25 21:00 Фейеноорд - Волендам25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес18.10.25 Утрехт 3:1 Волендам04.10.25 Фортуна Ситтард 1:0 Волендам27.09.25 Волендам 2:1 Зволле20.09.25 Волендам 1:2 Эксельсиор 10
14 НАК Бреда 10 2 3 5 13 - 19 01.11.25 19:45 НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда18.10.25 НАК Бреда 2:2 Зволле03.10.25 НАК Бреда 1:2 Гронинген27.09.25 Аякс 2:1 НАК Бреда20.09.25 НАК Бреда 2:1 Хераклес 9
15 Зволле 10 2 3 5 11 - 19 02.11.25 13:15 Хераклес - Зволле25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген18.10.25 НАК Бреда 2:2 Зволле04.10.25 Зволле 0:4 ПСВ Эйндховен27.09.25 Волендам 2:1 Зволле24.09.25 АЗ Алкмаар 2:2 Зволле 9
16 Эксельсиор 10 3 0 7 8 - 19 01.11.25 22:00 Телстар - Эксельсиор26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор19.10.25 Эксельсиор 1:0 Фортуна Ситтард04.10.25 Херенвен 2:1 Эксельсиор27.09.25 Эксельсиор 1:2 ПСВ Эйндховен20.09.25 Волендам 1:2 Эксельсиор 9
17 Телстар 10 2 1 7 12 - 19 01.11.25 22:00 Телстар - Эксельсиор25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар19.10.25 Телстар 2:3 Херенвен05.10.25 АЗ Алкмаар 2:1 Телстар28.09.25 Телстар 4:2 Гоу Эхед Иглс20.09.25 Гронинген 2:0 Телстар 7
18 Хераклес 10 1 0 9 7 - 30 02.11.25 13:15 Хераклес - Зволле25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес19.10.25 Хераклес 0:7 Фейеноорд05.10.25 Твенте 2:1 Хераклес27.09.25 Хераклес 3:0 Спарта Роттердам20.09.25 НАК Бреда 2:1 Хераклес 3
Полная таблица

Кубок Нидерландов. Херенвен и Фортуна вышли в 1/16 финала, фиаско Витесса
Экс-полузащитник сборной Украины назвал топ-тренера в своей карьере
«Работать тренером мечтал с 20-ти лет». Олейник – о своем новом пути
