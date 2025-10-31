ПСВ отгрузил 5 мячей и стал лидеров в Нидерландах. За Фортуну забил Лонвейк
У хозяев поля дубль оформил Исмаэль Сайбари
ПСВ продолжил победную серию, разгромив Фортуну Ситтард (5:2) в матче 11-го тура Эредивизи.
Команда Петера Боша решила исход встречи еще в первом тайме, когда забили Исмаэль Сайбари (дубль) и Деннис Ман.
В начале второго тайма Фортуна сократила отставание усилиями Джастина Лонвейка (3:1), который выступает за клуб на правах аренды из киевского Динамо.
Однако ПСВ быстро восстановил комфортное преимущество – забил Рикардо Пепи. Затем у Фортуны отличился Кай Сирхюйс, а Гус Тил поставил точку для ПСВ (5:2).
После этой победы ПСВ стал единоличным лидером чемпионата Нидерландов, имея 28 очков после 11 матчей. Далее идут: Фейеноорд (25), АЗ Алкмар (21), Аякс (19).
Эредивизи. 11-й тур, 31 октября 2025
ПСВ – Фортуна Ситтард – 5:2
Голы: Сайбари, 17, 28, Ман, 45+2, Пепи, 82, Тил, 90+6 – Лонвейк, 68, Сирхюйс, 89
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|11
|9
|1
|1
|35 - 16
|09.11.25 17:45 АЗ Алкмаар - ПСВ Эйндховен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен18.10.25 ПСВ Эйндховен 2:1 Гоу Эхед Иглс04.10.25 Зволле 0:4 ПСВ Эйндховен27.09.25 Эксельсиор 1:2 ПСВ Эйндховен
|28
|2
|Фейеноорд
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|01.11.25 21:00 Фейеноорд - Волендам26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен19.10.25 Хераклес 0:7 Фейеноорд05.10.25 Фейеноорд 3:2 Утрехт28.09.25 Гронинген 0:1 Фейеноорд21.09.25 АЗ Алкмаар 3:3 Фейеноорд
|25
|3
|АЗ Алкмаар
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|02.11.25 15:30 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт18.10.25 Аякс 0:2 АЗ Алкмаар05.10.25 АЗ Алкмаар 2:1 Телстар28.09.25 НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар24.09.25 АЗ Алкмаар 2:2 Зволле
|21
|4
|Аякс
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|01.11.25 17:30 Аякс - Херенвен26.10.25 Твенте 2:3 Аякс18.10.25 Аякс 0:2 АЗ Алкмаар04.10.25 Спарта Роттердам 3:3 Аякс27.09.25 Аякс 2:1 НАК Бреда21.09.25 ПСВ Эйндховен 2:2 Аякс
|19
|5
|Гронинген
|10
|6
|0
|4
|16 - 14
|02.11.25 15:30 Гронинген - Твенте25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген19.10.25 Гронинген 0:2 Спарта Роттердам03.10.25 НАК Бреда 1:2 Гронинген28.09.25 Гронинген 0:1 Фейеноорд20.09.25 Гронинген 2:0 Телстар
|18
|6
|Спарта Роттердам
|10
|5
|1
|4
|14 - 22
|02.11.25 15:30 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар19.10.25 Гронинген 0:2 Спарта Роттердам04.10.25 Спарта Роттердам 3:3 Аякс27.09.25 Хераклес 3:0 Спарта Роттердам19.09.25 Спарта Роттердам 1:5 Твенте
|16
|7
|НЕК Неймеген
|10
|4
|3
|3
|27 - 19
|02.11.25 17:45 Утрехт - НЕК Неймеген25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген18.10.25 НЕК Неймеген 3:3 Твенте05.10.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген28.09.25 НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар21.09.25 Херенвен 3:2 НЕК Неймеген
|15
|8
|Твенте
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|02.11.25 15:30 Гронинген - Твенте26.10.25 Твенте 2:3 Аякс18.10.25 НЕК Неймеген 3:3 Твенте05.10.25 Твенте 2:1 Хераклес26.09.25 Твенте 3:2 Фортуна Ситтард19.09.25 Спарта Роттердам 1:5 Твенте
|14
|9
|Утрехт
|10
|4
|1
|5
|19 - 15
|02.11.25 17:45 Утрехт - НЕК Неймеген26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт18.10.25 Утрехт 3:1 Волендам05.10.25 Фейеноорд 3:2 Утрехт28.09.25 Утрехт 2:2 Херенвен20.09.25 Фортуна Ситтард 1:0 Утрехт
|13
|10
|Гоу Эхед Иглс
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|01.11.25 19:45 НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор18.10.25 ПСВ Эйндховен 2:1 Гоу Эхед Иглс05.10.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген28.09.25 Телстар 4:2 Гоу Эхед Иглс21.09.25 Зволле 0:2 Гоу Эхед Иглс
|13
|11
|Херенвен
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|01.11.25 17:30 Аякс - Херенвен24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда19.10.25 Телстар 2:3 Херенвен04.10.25 Херенвен 2:1 Эксельсиор28.09.25 Утрехт 2:2 Херенвен21.09.25 Херенвен 3:2 НЕК Неймеген
|13
|12
|Фортуна Ситтард
|11
|4
|1
|6
|16 - 20
|08.11.25 21:00 Фортуна Ситтард - Херенвен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген19.10.25 Эксельсиор 1:0 Фортуна Ситтард04.10.25 Фортуна Ситтард 1:0 Волендам26.09.25 Твенте 3:2 Фортуна Ситтард
|13
|13
|Волендам
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|01.11.25 21:00 Фейеноорд - Волендам25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес18.10.25 Утрехт 3:1 Волендам04.10.25 Фортуна Ситтард 1:0 Волендам27.09.25 Волендам 2:1 Зволле20.09.25 Волендам 1:2 Эксельсиор
|10
|14
|НАК Бреда
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|01.11.25 19:45 НАК Бреда - Гоу Эхед Иглс24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда18.10.25 НАК Бреда 2:2 Зволле03.10.25 НАК Бреда 1:2 Гронинген27.09.25 Аякс 2:1 НАК Бреда20.09.25 НАК Бреда 2:1 Хераклес
|9
|15
|Зволле
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|02.11.25 13:15 Хераклес - Зволле25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген18.10.25 НАК Бреда 2:2 Зволле04.10.25 Зволле 0:4 ПСВ Эйндховен27.09.25 Волендам 2:1 Зволле24.09.25 АЗ Алкмаар 2:2 Зволле
|9
|16
|Эксельсиор
|10
|3
|0
|7
|8 - 19
|01.11.25 22:00 Телстар - Эксельсиор26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор19.10.25 Эксельсиор 1:0 Фортуна Ситтард04.10.25 Херенвен 2:1 Эксельсиор27.09.25 Эксельсиор 1:2 ПСВ Эйндховен20.09.25 Волендам 1:2 Эксельсиор
|9
|17
|Телстар
|10
|2
|1
|7
|12 - 19
|01.11.25 22:00 Телстар - Эксельсиор25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар19.10.25 Телстар 2:3 Херенвен05.10.25 АЗ Алкмаар 2:1 Телстар28.09.25 Телстар 4:2 Гоу Эхед Иглс20.09.25 Гронинген 2:0 Телстар
|7
|18
|Хераклес
|10
|1
|0
|9
|7 - 30
|02.11.25 13:15 Хераклес - Зволле25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес19.10.25 Хераклес 0:7 Фейеноорд05.10.25 Твенте 2:1 Хераклес27.09.25 Хераклес 3:0 Спарта Роттердам20.09.25 НАК Бреда 2:1 Хераклес
|3
