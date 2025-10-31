ФОТО Футболист Барселоны вернулся на родину посреди тренировочной недели

Маркус Рэшфорд вернулся в Манчестер на этой неделе, чтобы потренироваться в Солфорде перед своим 28-м днем рождения.

Форвард «Барселоны» проводит отличный сезон – 12 результативных действий в 13 матчах после перехода летом на правах аренды. Из-за отсутствия еврокубков на этой неделе он прилетел домой, где занимался в зале The Performance Space и выложил видео с подписью: «Небольшие улучшения. 48 часов дома».

Один из его партнеров по «Барсе», вратарь Войцех Щесны, похвалил Рэшфорда в интервью клубному YouTube-каналу: «Он невероятный игрок – быстрый, прямолинейный, создает моменты. Когда он в форме, его невозможно остановить. Если будет чаще использовать свою правую ногу – станет настоящим монстром».

Во время визита в Манчестер его друг Люк Шоу опубликовал фото сына в футболке «Rashford», на что Маркус ответил: «RS ❤️».

В воскресенье англичанин вернется в Испанию – «Барселона» сыграет дома с «Эльче». В этом сезоне у Рэшфорда 5 голов в 13 матчах, хотя он не смог помочь команде избежать поражения в Эль Класико от «Реала» (1:2).