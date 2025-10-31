Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО Футболист Барселоны вернулся на родину посреди тренировочной недели
Другие новости
31 октября 2025, 21:08 |
495
0

ФОТО Футболист Барселоны вернулся на родину посреди тренировочной недели

Маркус Рэшфорд вернулся в Манчестер

31 октября 2025, 21:08 |
495
0
ФОТО Футболист Барселоны вернулся на родину посреди тренировочной недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд вернулся в Манчестер на этой неделе, чтобы потренироваться в Солфорде перед своим 28-м днем рождения.

Форвард «Барселоны» проводит отличный сезон – 12 результативных действий в 13 матчах после перехода летом на правах аренды. Из-за отсутствия еврокубков на этой неделе он прилетел домой, где занимался в зале The Performance Space и выложил видео с подписью: «Небольшие улучшения. 48 часов дома».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Один из его партнеров по «Барсе», вратарь Войцех Щесны, похвалил Рэшфорда в интервью клубному YouTube-каналу: «Он невероятный игрок – быстрый, прямолинейный, создает моменты. Когда он в форме, его невозможно остановить. Если будет чаще использовать свою правую ногу – станет настоящим монстром».

Во время визита в Манчестер его друг Люк Шоу опубликовал фото сына в футболке «Rashford», на что Маркус ответил: «RS ❤️».

В воскресенье англичанин вернется в Испанию – «Барселона» сыграет дома с «Эльче». В этом сезоне у Рэшфорда 5 голов в 13 матчах, хотя он не смог помочь команде избежать поражения в Эль Класико от «Реала» (1:2).

По теме:
Хетафе – Жирона. Цыганков и Ванат в старте. Смотреть онлайн LIVE
Ванат и Цыганков в старте. Хетафе и Жирона выбрали составы на матч Ла Лиги
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
фото lifestyle Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кудровка – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31 октября 2025, 17:30 3
Кудровка – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Пивовары» сыграют на домашней арене, но не в статусе хозяев

Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика в чемпионате: «Гасперини понимает это»
Футбол | 31 октября 2025, 19:45 0
Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика в чемпионате: «Гасперини понимает это»
Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика в чемпионате: «Гасперини понимает это»

Альберто Фаччини прокомментировал гол форварда сборной Украины в матче «Рома» – «Парма»

Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Футбол | 31.10.2025, 13:01
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 31.10.2025, 06:23
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31.10.2025, 20:10
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 13
Футбол
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем