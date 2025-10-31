Президент УПЛ принял участие в Генассамблее ассоциации Европейских клубов

В пятницу, 31 октября, состоялась 51-я Генеральная Ассамблея ассоциации Европейских Лиг, которая прошла в онлайн-формате. Украинскую Премьер-Лигу, являющуюся членом организации уже 16 сезонов, на заседании представляли Президент УПЛ Евгений Дикий и директор Департамента международных связей и развития Роман Криворучко.

Помимо согласования рабочих операционных вопросов, на Генеральной Ассамблее были рассмотрены, в частности, следующие ключевые направления:

вопросы стратегических направлений деятельности ассоциации Европейских Лиг и формирование совместной долгосрочной политики для укрепления позиций профессионального клубного футбола;

анализ коллективных соглашений с лигами-членами ЕЛ и оценка возможностей для совместных медиа и коммерческих проектов между лигами в следующих сезонах;

коммуникация с УЕФА и согласование положений Меморандума о взаимопонимании, направленного на повышение эффективности сотрудничества между организациями;

вопросы перегруженности международного календаря матчей и важность учета позиции национальных лиг при его формировании с целью сохранения спортивного баланса и конкурентоспособности внутренних чемпионатов;

усиление борьбы с пиратством в сфере трансляций как ключевого инструмента защиты коммерческих прав клубов и повышения ценности национальных чемпионатов.

Напомним, что ассоциация Европейских Лиг – организация, объединяющая профессиональные футбольные лиги европейских стран. Создана в 1997 году, штаб-квартира находится в Ньоне (Швейцария). В 2022 году количество членов увеличилось до 40 (из 34 стран), при этом российскую Премьер-Лигу было исключено из ЕЛ. Украинская Премьер-Лига получила членство в ассоциации Европейских Лиг в 2009 году.