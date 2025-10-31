Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент УПЛ принял участие в Генассамблее ассоциации Европейских клубов
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 16:45 |
182
0

Президент УПЛ принял участие в Генассамблее ассоциации Европейских клубов

Евгений Дикий и Роман Криворучко пообщались с европейскими коллегами

31 октября 2025, 16:45 |
182
0
Президент УПЛ принял участие в Генассамблее ассоциации Европейских клубов
УПЛ. Євген Дикий

В пятницу, 31 октября, состоялась 51-я Генеральная Ассамблея ассоциации Европейских Лиг, которая прошла в онлайн-формате. Украинскую Премьер-Лигу, являющуюся членом организации уже 16 сезонов, на заседании представляли Президент УПЛ Евгений Дикий и директор Департамента международных связей и развития Роман Криворучко.

Помимо согласования рабочих операционных вопросов, на Генеральной Ассамблее были рассмотрены, в частности, следующие ключевые направления:

  • вопросы стратегических направлений деятельности ассоциации Европейских Лиг и формирование совместной долгосрочной политики для укрепления позиций профессионального клубного футбола;
  • анализ коллективных соглашений с лигами-членами ЕЛ и оценка возможностей для совместных медиа и коммерческих проектов между лигами в следующих сезонах;
  • коммуникация с УЕФА и согласование положений Меморандума о взаимопонимании, направленного на повышение эффективности сотрудничества между организациями;
  • вопросы перегруженности международного календаря матчей и важность учета позиции национальных лиг при его формировании с целью сохранения спортивного баланса и конкурентоспособности внутренних чемпионатов;
  • усиление борьбы с пиратством в сфере трансляций как ключевого инструмента защиты коммерческих прав клубов и повышения ценности национальных чемпионатов.

Напомним, что ассоциация Европейских Лиг – организация, объединяющая профессиональные футбольные лиги европейских стран. Создана в 1997 году, штаб-квартира находится в Ньоне (Швейцария). В 2022 году количество членов увеличилось до 40 (из 34 стран), при этом российскую Премьер-Лигу было исключено из ЕЛ. Украинская Премьер-Лига получила членство в ассоциации Европейских Лиг в 2009 году.

По теме:
Кудровка – Оболонь. Текстовая трансляция. LIVE
Кудровка и Оболонь назвали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Ключевой игрок Полесья хочет вернуться в сборную Украины
Евгений Дикий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ассоциация европейских клубов (ECA)
Иван Чирко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
Футбол | 31 октября 2025, 14:12 34
ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера

Губенко оформил победный мяч

ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Футбол | 31 октября 2025, 02:58 1
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера

Александр Шовковский немного расслабился после долгожданной победы над Шахтером

Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Футбол | 31.10.2025, 13:01
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 31.10.2025, 03:55
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Известно, сможет ли Ярмолюк сыграть в следующем туре АПЛ
Футбол | 31.10.2025, 17:13
Известно, сможет ли Ярмолюк сыграть в следующем туре АПЛ
Известно, сможет ли Ярмолюк сыграть в следующем туре АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
30.10.2025, 07:47 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 17
Баскетбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем