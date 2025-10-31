Тренер Жироны: «Игрок бросил в меня футболку и назвал клоуном»

Перед матчем очередного тура Ла Лиги тренера Жироны Мичела попросили оценить ситуацию, когда форвард Реала Винисиус Жиниор остался недоволен заменой в игре с Барселоной и накричал на наставника Хаби Алонсо.

У Мичела была похожая ситуация.

«Это было в Сегунде. Мой игрок Саму Саис кинул в меня футболку и назвал клоуном. Сейчас можно смеяться, но тогда это был напряженный момент».

«Правда, мы в том сезоне обеспечили себе выход в Ла Лигу. Мы с ним поговорили, он заплатил штраф и мы сосредоточились на задаче выйти в элиту. Помню, что после решающего матча с ним обнялись», – рассказал Мичел.

По информации СМИ, Винисиус уже извинился и перед Алонсо, и перед командой.