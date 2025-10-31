Тренер Жироны: «Игрок бросил в меня футболку и назвал клоуном»
Мичел высказался о ситуации с Винисиусом
Перед матчем очередного тура Ла Лиги тренера Жироны Мичела попросили оценить ситуацию, когда форвард Реала Винисиус Жиниор остался недоволен заменой в игре с Барселоной и накричал на наставника Хаби Алонсо.
У Мичела была похожая ситуация.
«Это было в Сегунде. Мой игрок Саму Саис кинул в меня футболку и назвал клоуном. Сейчас можно смеяться, но тогда это был напряженный момент».
«Правда, мы в том сезоне обеспечили себе выход в Ла Лигу. Мы с ним поговорили, он заплатил штраф и мы сосредоточились на задаче выйти в элиту. Помню, что после решающего матча с ним обнялись», – рассказал Мичел.
По информации СМИ, Винисиус уже извинился и перед Алонсо, и перед командой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Санкции от Контрольно-дисциплинарного комитета получили «Александрия», «Колос», «Кривбасс»
Болельщики Динамо обратились к Владимиру Бражко после матча