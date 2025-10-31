Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, выедет ли ФК Лесное на ближайший матч чемпионата ПФЛ
Украина. Вторая лига
31 октября 2025, 14:02 | Обновлено 31 октября 2025, 14:10
Стало известно, выедет ли ФК Лесное на ближайший матч чемпионата ПФЛ

Киевляне смогут сыграть в Одессе

Стало известно, выедет ли ФК Лесное на ближайший матч чемпионата ПФЛ
ФК Лесное.

16 тур в группе «А» Второй лиги начнется 1 ноября поединком Реал-Фарма – Лесное.

Как стало известно Sport.ua, киевская команда, у которой из-за финансовых проблем уже есть одна неявка, вчера нашла средства на поездку в Одессу. Поэтому о прекращении участия в соревнованиях под эгидой ПФЛ речь пока не идет.

По имеющейся информации, клубное руководство прилагает усилия, чтобы «Лесное» доиграло до завершения первой части сезона. Похоже, решающим для киевлян станет самый дальний и затратный выезд на поединок 19 тура в Ольховке, к которым из столицы в одну сторону более 800 километров.

Пока что «Лесное» занимает шестое место в группе «А» Второй лиги, набрав 21 очко.

Лесное Реал Фарма Одесса Вторая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Victor673256ua
Шкода, якщо команда свеж-таки зникне. Досить симпатично виглядали
