Стало известно, выедет ли ФК Лесное на ближайший матч чемпионата ПФЛ

16 тур в группе «А» Второй лиги начнется 1 ноября поединком Реал-Фарма – Лесное.

Как стало известно Sport.ua, киевская команда, у которой из-за финансовых проблем уже есть одна неявка, вчера нашла средства на поездку в Одессу. Поэтому о прекращении участия в соревнованиях под эгидой ПФЛ речь пока не идет.

По имеющейся информации, клубное руководство прилагает усилия, чтобы «Лесное» доиграло до завершения первой части сезона. Похоже, решающим для киевлян станет самый дальний и затратный выезд на поединок 19 тура в Ольховке, к которым из столицы в одну сторону более 800 километров.

Пока что «Лесное» занимает шестое место в группе «А» Второй лиги, набрав 21 очко.