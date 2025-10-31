Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19

В юношеском чемпионате Украины U-19 состоялся матч между лидерами Шахтером и Динамо. Яркая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу киевской команды.

У Динамо дубль оформил форвард Матвей Пономаренко. Игрок не может закрепиться в первой команде, однако остается одним из лидеров юношеского состава.

У Шахтера камбэк с 0:2 начал Денис Сметана, который оформил роскошный гол ударом со штрафного. Счет сравнял Денис Петрук, который вышел на замену.

Казалось, что игра завершится вничью, но на 89-й минуте Губенко дальним ударом принес победу Динамо. Мяч по очень странной траектории залетел в ворота Шахтера.

Шахтер с 27 очками остается лидером, но Динамо отстает лишь на два пункта.

Юношеской чемпионат Украины U-19

Шахтер – Динамо 2:3

Голы: Сметана, 60, Петрук, 74 – Пономаренко, 36, 54, Губенко, 89

Шахтер (стартовые составы): Баглай, Решетников, Милокост, Костюк, Калюжный, Бундаш, Тютюнов, Сметана, Цуканов, Канте, Трифаненко

Динамо (стартовые составы): Суркис, Губенко, Огородник, Захарченко, Дехтяр, Осипенко, Ищенко, Люсин, Андрейко, Редушко, Пономаренко