Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 13:01 | Обновлено 31 октября 2025, 13:41
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19

Киевляне выиграли напряженный матч

ФК Динамо Киев

В юношеском чемпионате Украины U-19 состоялся матч между лидерами Шахтером и Динамо. Яркая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу киевской команды.

У Динамо дубль оформил форвард Матвей Пономаренко. Игрок не может закрепиться в первой команде, однако остается одним из лидеров юношеского состава.

У Шахтера камбэк с 0:2 начал Денис Сметана, который оформил роскошный гол ударом со штрафного. Счет сравнял Денис Петрук, который вышел на замену.

Казалось, что игра завершится вничью, но на 89-й минуте Губенко дальним ударом принес победу Динамо. Мяч по очень странной траектории залетел в ворота Шахтера.

Шахтер с 27 очками остается лидером, но Динамо отстает лишь на два пункта.

Юношеской чемпионат Украины U-19

Шахтер – Динамо 2:3
Голы: Сметана, 60, Петрук, 74 – Пономаренко, 36, 54, Губенко, 89

Шахтер (стартовые составы): Баглай, Решетников, Милокост, Костюк, Калюжный, Бундаш, Тютюнов, Сметана, Цуканов, Канте, Трифаненко

Динамо (стартовые составы): Суркис, Губенко, Огородник, Захарченко, Дехтяр, Осипенко, Ищенко, Люсин, Андрейко, Редушко, Пономаренко

Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Молодці! Цікава гра, здавалося, що за рахунку 2-0 на користь ДК, на початку другого тайму, перемога практично в кишені. Але куди там, як завжди сіли в глухий захист, і звісно два пропустили. Потім вже шахтарі сіли в захист і тягнули час, що логічно, зважаючи на плюс п'ять, на той момент. І вже ДК забило переможний, просто фантастичним ударом Губенка. Хоча за дві хвилини до того, ДК забили і третій, незрозуміло чому його відмінили судді, дуже сумнівне рішення. Але всеодно забили ще один, тут вже судді вигадати нічого просто не могли. Хоча з ударом, звісно повезло.
З перемогою!
Ответить
+5
Dynamic
От що значить Київський Динамівський характер 🤍💙🤍💙
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
По всім фронтам ДК дере зад ШД.
Ответить
+4
Андрій Заліщук
В неділю закріплюємо успіх Києва над Днонецьком
Ответить
+2
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
І в ю19 програли Класичне...
Удар подвійний по гірникам😢😢
Та гол ваш третій фантастичний⚽🤩
Столичним браво юнакам!👏
Ответить
+1
Djafar Yashuali
Тепер і в неділю їх зробимо
І буде 3/3
Ответить
+1
DE MAJO
Наааааааа в ротяку прокротівському хорьку228
Ответить
+1
DK2025
Еще одно доказательство, что без стаи браузил недоклюб из села Счастливое - полный ноль!!!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
