«Вопрос закрыт». Алонсо вынес вердикт по поводу Винисиуса
Испанский специалист похвалил речь бразильского игрока
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо объявил свой вердикт касательно бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.
«Винисиус-младший не будет наказан. Вопрос закрыт. Его речь перед всеми нами была безупречна», – сказал испанский специалист, имея в виду речь с извинениями.
Матч 10-го тура между «Реалом» и «Барселоной» закончился победой мадридцев со счетом 2:1. На 72-й минуте игры рулевой «сливочных» заменил форварда, из-за чего последний разозлился и ушел в подтрибунное помещение, не пожав руку Алонсо. Испанские СМИ писали о том, что Винисиус после замены обещал «уйти из клуба».
25-летний бразилец в нынешнем сезоне появлялся на поле 15 раз на клубном уровне во всех турнирах, в его активе 5 голов и 4 результативные передачи.
🚨⚠️ Xabi Alonso: “Vinicius Jr will NOT be punished. The matter is closed”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2025
“He’s was impeccable in his speech in front of all of us”. pic.twitter.com/NopxipjzfA
