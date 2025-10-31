«Вопрос закрыт». Алонсо вынес вердикт по поводу Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо объявил свой вердикт касательно бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.

«Винисиус-младший не будет наказан. Вопрос закрыт. Его речь перед всеми нами была безупречна», – сказал испанский специалист, имея в виду речь с извинениями.

Матч 10-го тура между «Реалом» и «Барселоной» закончился победой мадридцев со счетом 2:1. На 72-й минуте игры рулевой «сливочных» заменил форварда, из-за чего последний разозлился и ушел в подтрибунное помещение, не пожав руку Алонсо. Испанские СМИ писали о том, что Винисиус после замены обещал «уйти из клуба».

25-летний бразилец в нынешнем сезоне появлялся на поле 15 раз на клубном уровне во всех турнирах, в его активе 5 голов и 4 результативные передачи.