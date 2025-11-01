Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб

Бывший футболист сборной Украины Александр Андриевский рассказал, как пришел к соглашению с тренером и руководством «Динамо», что покинет клуб.

«Сначала я не планировал оставаться в Украине, хотел попробовать себя в Европе. Однако семейные обстоятельства повлияли на решение, и я остался. Были разговоры с Шовковским и Суркисами, что мне стоит искать новую команду.

Тогда у меня еще был действующий контракт. Помню, это было летом 2024 года. Шовковский сказал, что не против отпустить меня, если появятся какие-то варианты», – вспомнил Андриевский.

В этом сезоне футболист провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал две передачи.