ФОТО. В семье экс-динамовца пополнение. Родилась дочь

Полузащитник «Полесья» Александр Андриевский поделился эмоциями после рождения дочери.

По его словам, он едва успел на роды перед отъездом на сборы в Австрию.

Футболист стал отцом за три дня до своего дня рождения.

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Он присутствовал на родах и поблагодарил супругу, назвав этот день одним из лучших в своей жизни.

Дочку назвали Мишель.

«Это невероятные эмоции. Я счастлив и благодарен жене за непростые девять месяцев», – отметил Андриевский в интервью клубной пресс-службе.