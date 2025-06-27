ФОТО. В семье экс-динамовца пополнение. Родилась дочь
Александр Андриевский поведал прекрасную новость
Полузащитник «Полесья» Александр Андриевский поделился эмоциями после рождения дочери.
По его словам, он едва успел на роды перед отъездом на сборы в Австрию.
Футболист стал отцом за три дня до своего дня рождения.
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Он присутствовал на родах и поблагодарил супругу, назвав этот день одним из лучших в своей жизни.
Дочку назвали Мишель.
«Это невероятные эмоции. Я счастлив и благодарен жене за непростые девять месяцев», – отметил Андриевский в интервью клубной пресс-службе.
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