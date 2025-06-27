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27 июня 2025, 19:14 |
894
0

ФОТО. В семье экс-динамовца пополнение. Родилась дочь

Александр Андриевский поведал прекрасную новость

27 июня 2025, 19:14 |
894
0
ФОТО. В семье экс-динамовца пополнение. Родилась дочь
Instagram. Александр Андриевский

Полузащитник «Полесья» Александр Андриевский поделился эмоциями после рождения дочери.

По его словам, он едва успел на роды перед отъездом на сборы в Австрию.

Футболист стал отцом за три дня до своего дня рождения.

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Он присутствовал на родах и поблагодарил супругу, назвав этот день одним из лучших в своей жизни.

Дочку назвали Мишель.

«Это невероятные эмоции. Я счастлив и благодарен жене за непростые девять месяцев», – отметил Андриевский в интервью клубной пресс-службе.

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фото lifestyle Александр Андриевский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир рождение ребенка
Максим Лапченко Источник: Instagram
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