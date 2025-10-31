Аморим высказался о готовности МЮ перед матчем с Ноттингемом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ноттингем Форест».

«У наших соперников очень талантливые игроки. В этом матче у нас будет меньше свободного пространства, чем против «Брайтона». Также следует учитывать, что в гостях нам сложнее, надо еще лучше контролировать ситуацию. Нас ждет тяжелая встреча», – передает слова португальского специалиста клубная пресс-служба.

Также 40-летний Аморим рассказал о готовности некоторых игроков сыграть в субботнем матче.

«Он (Лисандро Мартинес – Прим.ред.) начал тренироваться с нами, но нам пришлось изменить некоторые моменты в упражнениях, поэтому постепенно его состояние будет улучшаться. У остальных ребят остался еще один день (тренировок – Прим.ред.), насчет Гарри Магуайра не знаю. Думаю, остальные в форме», – подытожил он.

В субботу, 1 ноября, «дьяволы» сыграют в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) против «лесников».