Знаменитый экс-игрок Челси включен в Зал славы АПЛ

29 октября 2025 года бывший полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар официально стал членом Зала славы Английской Премьер-лиги.

Бельгиец стал 26-м лауреатом этой престижной награды, которая отмечает игроков, оставивших большой след в истории лиги.

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. За это время он провёл 352 матча, забил 110 голов и сделал 57 результативных передач. Бельгиец помог клубу выиграть два чемпионата Англии (2014/15 и 2016/17), дважды Лигу Европы (2012/13, 2018/19), а также по одному разу Кубок Англии (2017/18) и Кубок лиги (2014/15). Он был признан игроком сезона АПЛ в 2014/15 году.

Зал славы Премьер-лиги объединяет выдающихся игроков и тренеров, среди которых Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард, Арсен Венгер и Алекс Фергюсон. Азар выделяется за блестящий дриблинг, решающие голы и ключевую роль в победах «Челси» на внутренней арене и в еврокубках.

Бельгиец отметил, что попадание в Зал славы много для него значит, и он горд быть среди выдающихся футболистов современной истории английского футбола. Эден Азар завершил профессиональную карьеру в октябре 2023 года.