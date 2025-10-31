Кубок Испании. Бетис и Алавес забили по 7 мячей, трудная победа Эспаньола

Вечером 30 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.

Бетис и Алавес забили по 7 мячей и прошли дальше.

Трудная победу одержал Эспаньол, но также выполнил задание

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Испании

1/64 финала, 30 октября

Ориуэла – Леванте – 3:4

Пуэрто-де-Вега – Сельта Виго – 0:2

Егуес – Андорра – 1:5

Балеарес – Химнастик – 2:0

Депортиво Гечо – Алавес – 0:7

Логроньес – Понферрадина – 1:3

Реал Авила – Реал Авилес – 1:0 (д.ч.)

Антоньяно – Кастельон – 1:0

Атлетик Льейда – Эспаньол – 1:2

Эстепона – Малага – 1:3

Мурсия – Антекера – 1:1 (пен 2:1)

Пальма-дель-Рио – Бетис – 1:7

Самано – Депортиво – 1:5

