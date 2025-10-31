Испания31 октября 2025, 16:23 | Обновлено 31 октября 2025, 17:14
103
0
Кубок Испании. Бетис и Алавес забили по 7 мячей, трудная победа Эспаньола
Вечером 30 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании
31 октября 2025, 16:23 | Обновлено 31 октября 2025, 17:14
103
0
Вечером 30 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.
Бетис и Алавес забили по 7 мячей и прошли дальше.
Трудная победу одержал Эспаньол, но также выполнил задание
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Испании
1/64 финала, 30 октября
- Ориуэла – Леванте – 3:4
- Пуэрто-де-Вега – Сельта Виго – 0:2
- Егуес – Андорра – 1:5
- Балеарес – Химнастик – 2:0
- Депортиво Гечо – Алавес – 0:7
- Логроньес – Понферрадина – 1:3
- Реал Авила – Реал Авилес – 1:0 (д.ч.)
- Антоньяно – Кастельон – 1:0
- Атлетик Льейда – Эспаньол – 1:2
- Эстепона – Малага – 1:3
- Мурсия – Антекера – 1:1 (пен 2:1)
- Пальма-дель-Рио – Бетис – 1:7
- Самано – Депортиво – 1:5
Читайте также:Кубок Испании. Вильярреал и Райо Вальекано забили по 6 мячей
Видео голов и обзоры матчей
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 октября 2025, 08:09 4
Калонджи Дье поедет в Киев
Футбол | 31 октября 2025, 14:12 34
Губенко оформил победный мяч
Футбол | 31.10.2025, 06:23
Бокс | 31.10.2025, 03:55
Футбол | 31.10.2025, 17:13
Комментарии 0
Популярные новости
31.10.2025, 13:01 38
30.10.2025, 07:47 9
30.10.2025, 08:43
31.10.2025, 09:12 30
29.10.2025, 23:02 1
29.10.2025, 21:23 12
30.10.2025, 00:21 1
29.10.2025, 20:23 5