Кубок Испании. Бетис и Алавес забили по 7 мячей, трудная победа Эспаньола

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
31 октября 2025, 16:23 | Обновлено 31 октября 2025, 17:14
Вечером 30 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании

ФК Бетис

Вечером 30 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.

Бетис и Алавес забили по 7 мячей и прошли дальше.

Трудная победу одержал Эспаньол, но также выполнил задание

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Испании

1/64 финала, 30 октября

  • Ориуэла – Леванте – 3:4
  • Пуэрто-де-Вега – Сельта Виго – 0:2
  • Егуес – Андорра – 1:5
  • Балеарес – Химнастик – 2:0
  • Депортиво Гечо – Алавес – 0:7
  • Логроньес – Понферрадина – 1:3
  • Реал Авила – Реал Авилес – 1:0 (д.ч.)
  • Антоньяно – Кастельон – 1:0
  • Атлетик Льейда – Эспаньол – 1:2
  • Эстепона – Малага – 1:3
  • Мурсия – Антекера – 1:1 (пен 2:1)
  • Пальма-дель-Рио – Бетис – 1:7
  • Самано – Депортиво – 1:5

Видео голов и обзоры матчей

Кудровка – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:3. Камбэк и невероятные голы. Обзор матча
Kyiv Futsal – ХИТ– 0:5. Хет-трик Сагайдачного в дерби в ЛЧ. Видео голов
