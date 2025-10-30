Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Судакова впечатлила фанатов Бенфики
Другие новости
30 октября 2025, 23:51 |
365
0

ФОТО. Жена Судакова впечатлила фанатов Бенфики

Семья Судаковых покоряет Лиссабон

30 октября 2025, 23:51 |
365
0
ФОТО. Жена Судакова впечатлила фанатов Бенфики
Instagram. Елизавета Судакова с дочерью Миланой

Жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия СудаковаЛиза Судакова – поделилась серией ярких снимков со стадиона «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

В своем Instagram Лиза опубликовала семейные кадры с дочкой Миланой и мамой, где все в одинаковых красных футболках с надписью «Sudakov 10». Они эмоционально поддерживали команду во время домашнего матча, вместе с тысячами болельщиков на трибунах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На фото чувствуется теплая семейная атмосфера – улыбки, объятия и настоящая гордость за выступления Георгия в составе португальского гранда.

Публикация быстро собрала сотни лайков и комментариев, а фанаты «Бенфики» отметили, что семья Судаковых уже стала настоящей частью клубной семьи.

По теме:
ФОТО. Андрей Шевченко коротко поздравил старшего сына с днем рождения
Витория Гимараеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
фото Елизавета Судакова Георгий Судаков lifestyle Бенфика сборная Украины по футболу чемпионат Португалии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 30 октября 2025, 19:59 4
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности

Уоррен рассказал о ситуации

Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Футбол | 30 октября 2025, 22:22 1
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»

Бывший тренер отметил игру Владимира Бражко в Классическом

Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 30.10.2025, 18:59
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Бокс | 30.10.2025, 08:09
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
ВИДЕО. С суперголом Калюжного. Металлист 1925 одолел Агробизнес
Футбол | 30.10.2025, 18:49
ВИДЕО. С суперголом Калюжного. Металлист 1925 одолел Агробизнес
ВИДЕО. С суперголом Калюжного. Металлист 1925 одолел Агробизнес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 2
Бокс
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 11
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем