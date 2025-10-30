ФОТО. Жена Судакова впечатлила фанатов Бенфики

Жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова – Лиза Судакова – поделилась серией ярких снимков со стадиона «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

В своем Instagram Лиза опубликовала семейные кадры с дочкой Миланой и мамой, где все в одинаковых красных футболках с надписью «Sudakov 10». Они эмоционально поддерживали команду во время домашнего матча, вместе с тысячами болельщиков на трибунах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На фото чувствуется теплая семейная атмосфера – улыбки, объятия и настоящая гордость за выступления Георгия в составе португальского гранда.

Публикация быстро собрала сотни лайков и комментариев, а фанаты «Бенфики» отметили, что семья Судаковых уже стала настоящей частью клубной семьи.