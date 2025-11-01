Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенде Барселоны предложили возглавить спартак. Тренер принял решение
Испания
01 ноября 2025, 05:42
Легенде Барселоны предложили возглавить спартак. Тренер принял решение

Хави отказал спартаку

Легенде Барселоны предложили возглавить спартак. Тренер принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

Бывший главный тренер Барселоны Хави Эрнандес, который покинул клуб в июне 2024 года, продолжает оставаться без команды.

Несмотря на многочисленные предложения, тренер ждет подходящего проекта для возвращения. Последнее предложение Хави прислал московский «Спартак», который хотел, чтобы он возглавил команду вместо Деяна Станковича. Контракт предусматривал длительное сотрудничество и высокий уровень оплаты, но Эрнандес отказался.

По словам близких к тренеру, причина отказа – не спортивная, а личная. Хави четко дал понять: «Я не поеду в россию».

Легендарный экс-футболист считает, что смена среды была бы слишком радикальной для его семьи и потребовала бы сложной адаптации, а нестабильная политическая и спортивная ситуация делает этот вариант неприемлемым.

Ранее легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.

Хави Спартак Москва назначение тренера Барселона
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
