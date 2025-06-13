ХАВИ: «Если бы он был испанцем, его больше ценили бы. Впечатляющий игрок»
Испанец – о Поле Скоулзе
Легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.
«За последние 15-20 лет лучшим центральным полузащитником, которого я видел, был Скоулз. Я много раз разговаривал об этом с Хаби Алонсо. Скоулз – впечатляющий игрок, у которого есть все.
Алонсо может сделать последний пас, он может забивать, он силен. Если бы он был испанцем, возможно, его ценили бы больше», — сказал Хави.
Ранее сообщалось, что кандидатурой Хави заинтересовался самый титулованный итальянский клуб «Ювентус».
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Почали про Скоулза, а далі фраза 'Алонсо може зробити останній пас, він може забивати, він сильний. Якби він був іспанцем, можливо, його цінували б більше'.
Взагалі, про кого мова йде в статті, спорт.ua ???