ХАВИ: «Если бы он был испанцем, его больше ценили бы. Впечатляющий игрок»

Легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.

«За последние 15-20 лет лучшим центральным полузащитником, которого я видел, был Скоулз. Я много раз разговаривал об этом с Хаби Алонсо. Скоулз – впечатляющий игрок, у которого есть все.

Алонсо может сделать последний пас, он может забивать, он силен. Если бы он был испанцем, возможно, его ценили бы больше», — сказал Хави.

Ранее сообщалось, что кандидатурой Хави заинтересовался самый титулованный итальянский клуб «Ювентус».