Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Не хочу, чтобы команда играла в антифутбол»
Кубок Украины
30 октября 2025, 21:24 | Обновлено 30 октября 2025, 22:04
337
0

Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Не хочу, чтобы команда играла в антифутбол»

Главный тренер «Агробизнеса» поделился эмоциями после матча с «Металлистом 1925»

30 октября 2025, 21:24 | Обновлено 30 октября 2025, 22:04
337
0
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Не хочу, чтобы команда играла в антифутбол»
Александр Чижевский

В поединке 1/8 финала Кубка Украины встретились «Металлист 1925» и «Агробизнес». Харьковский клуб вел 4:0, затем пропустил три мяча, но прошел в четвертьфинал. Результат зрелищного поединка прокомментировал наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Если брать первый мяч, то, разумеется, это опыт. Молодой вратарь (Игорь Потімков – ред.), где-то нехватка игровой практики. Надо было проще сыграть. Но мы вверили ему. У нас есть три вратаря, которые равноценны. И надо давать всем шанс попробовать, потому что, во-первых, он был в структуре Металлиста 1925, и поэтому где-то хотелось дать ему шанс. Но мы не имеем права делать такие подарки на 15-й минуте. Затем второй мяч так же подарили. Это с такой командой сразу наказывается. Это не Первая лига, которая где-то может пройти, а УПЛ сразу же наказывает. Но хорошо, что потом нашли в себе силы, забили три мяча. Жаль такие игры, чтобы самим себе привозить, а потом догонять.

Почему выпустили Потімкова, почти не игравшего? Через такие игры футболисты и растут, потому что если не давать шанс, то когда он будет себя испытывать, в каких играх? Потом у нас две игры было, где там с Ингульцом три пропустили. Затем три мяча получили от Пробоя. Поэтому нужно было давать шанс другому вратарю. Сейчас так же предоставили шанс, потому что неплохо смотрится молодой вратарь в тренировочном процессе, и на это пошли.

Что было в мыслях при счете 0:4? Честно, не верил, что три мяча мы еще можем забить. Думал, чтобы еще больше не пропустили. Такие ошибки, два мяча. Затем третий мяч, также не доработал центральный защитник, на опережение не сыграл. Ну и так же стандарт, четвертый мяч. Но самое главное, что не отходили от этой игры. Возможно, это нас и наказало, но не хочется играть в какой-нибудь антифутбол. Хочется выходить через короткий пас, и до третьей зоны доводить так, чтобы в заключительной фазе уже был окончательный пас.

Какие эмоции после матча? Опустошение, потому что мы сами себе два мяча привезли на 15-й минуте и практически закрыли игру. Такой осадок, но из всего надо делать выводы. Мы сделаем правильные выводы. Самое главное, чтобы они не переходили на другой футбол, антифутбол, вертикальный футбол. Не хочу, чтобы команда играла в такой футбол. Ошибки будут, потому что при выходе от вратаря соперники всегда могут наказать, но нужно работать над тем, чтобы команда имела свой рисунок. Все до автоматизма нужно отработать в тренировочном процессе, чтобы каждый знал, куда нужно открываться, куда двигаться», – сказал Александр Чижевский.

По теме:
БАРТУЛОВИЧ: «Нельзя расслабляться против такой команды, как Агробизнес»
Питер ИТОДО: «В первой половине матча мы играли хорошо»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Если Динамо, то Динамо. Мы идем к цели в Кубке Украины»
Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Агробизнес Александр Чижевский пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 21:23 12
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины

Арда провел флеш-интервью после вылета горняков с национального Кубка

Реал ведет переговоры по трансферу нападающего. Фабрицио Романо подтвердил
Футбол | 30 октября 2025, 20:17 0
Реал ведет переговоры по трансферу нападающего. Фабрицио Романо подтвердил
Реал ведет переговоры по трансферу нападающего. Фабрицио Романо подтвердил

Эндрик может перебраться в «Лион»

Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Бокс | 30.10.2025, 08:09
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
Футбол | 30.10.2025, 13:56
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Футбол | 30.10.2025, 07:47
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 2
Бокс
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 302
Футбол
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем