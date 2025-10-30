Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Не хочу, чтобы команда играла в антифутбол»

В поединке 1/8 финала Кубка Украины встретились «Металлист 1925» и «Агробизнес». Харьковский клуб вел 4:0, затем пропустил три мяча, но прошел в четвертьфинал. Результат зрелищного поединка прокомментировал наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Если брать первый мяч, то, разумеется, это опыт. Молодой вратарь (Игорь Потімков – ред.), где-то нехватка игровой практики. Надо было проще сыграть. Но мы вверили ему. У нас есть три вратаря, которые равноценны. И надо давать всем шанс попробовать, потому что, во-первых, он был в структуре Металлиста 1925, и поэтому где-то хотелось дать ему шанс. Но мы не имеем права делать такие подарки на 15-й минуте. Затем второй мяч так же подарили. Это с такой командой сразу наказывается. Это не Первая лига, которая где-то может пройти, а УПЛ сразу же наказывает. Но хорошо, что потом нашли в себе силы, забили три мяча. Жаль такие игры, чтобы самим себе привозить, а потом догонять.

Почему выпустили Потімкова, почти не игравшего? Через такие игры футболисты и растут, потому что если не давать шанс, то когда он будет себя испытывать, в каких играх? Потом у нас две игры было, где там с Ингульцом три пропустили. Затем три мяча получили от Пробоя. Поэтому нужно было давать шанс другому вратарю. Сейчас так же предоставили шанс, потому что неплохо смотрится молодой вратарь в тренировочном процессе, и на это пошли.

Что было в мыслях при счете 0:4? Честно, не верил, что три мяча мы еще можем забить. Думал, чтобы еще больше не пропустили. Такие ошибки, два мяча. Затем третий мяч, также не доработал центральный защитник, на опережение не сыграл. Ну и так же стандарт, четвертый мяч. Но самое главное, что не отходили от этой игры. Возможно, это нас и наказало, но не хочется играть в какой-нибудь антифутбол. Хочется выходить через короткий пас, и до третьей зоны доводить так, чтобы в заключительной фазе уже был окончательный пас.

Какие эмоции после матча? Опустошение, потому что мы сами себе два мяча привезли на 15-й минуте и практически закрыли игру. Такой осадок, но из всего надо делать выводы. Мы сделаем правильные выводы. Самое главное, чтобы они не переходили на другой футбол, антифутбол, вертикальный футбол. Не хочу, чтобы команда играла в такой футбол. Ошибки будут, потому что при выходе от вратаря соперники всегда могут наказать, но нужно работать над тем, чтобы команда имела свой рисунок. Все до автоматизма нужно отработать в тренировочном процессе, чтобы каждый знал, куда нужно открываться, куда двигаться», – сказал Александр Чижевский.