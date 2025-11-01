Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 05:02 |
Реброву посоветовали вызвать в сборную Украины ветерана Динамо

Альберт Ковалев считает, что Ярмоленко заслужил вызов в главную команду страны

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Бывший футболист «Ворсклы», «Кривбасса» и донецкого «Металлурга» Альберт Ковалев считает, что лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко заслужил своей игрой вызов в сборную Украины.

«По конкретному матчу с «Шахтером» вызов от Сергея Реброва Андрей Ярмоленко заслужил. О сборной он сейчас не думает. Впереди еще один матч с Шахтером, затем Зриньски в Лиге конференций, ЛНЗ. Календарь на этом этапе у Динамо непростой. Хотя ближе к завершению матча было заметно, что киевляне выглядят свежее», – отметил Ковалев.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

