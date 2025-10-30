Шахтер U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 октября в 11:00 начнется матч юношеского чемпионата Украины U-19 между лидерами Шахтером и Динамо.

При этом Шахтер после десяти туров потерял лишь три очка и с 27 пунктами идет первым, а вот киевская команда находится на второй позиции и отстает уже на 5 очков.

Топ-3 замыкает Полесье, у которого 20 пунктов.

Матч Шахтера и Динамо в УПЛ пройдет 2 ноября.

Шахтер U-19 – Динамо U-19. Начало в 11:00