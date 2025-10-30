Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 15:55 | Обновлено 30 октября 2025, 15:57
266
0

Шахтер U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч лидеров юношеского чемпионата Украины

30 октября 2025, 15:55 | Обновлено 30 октября 2025, 15:57
266
0
Шахтер U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

31 октября в 11:00 начнется матч юношеского чемпионата Украины U-19 между лидерами Шахтером и Динамо.

При этом Шахтер после десяти туров потерял лишь три очка и с 27 пунктами идет первым, а вот киевская команда находится на второй позиции и отстает уже на 5 очков.

Топ-3 замыкает Полесье, у которого 20 пунктов.

Матч Шахтера и Динамо в УПЛ пройдет 2 ноября.

Шахтер U-19 – Динамо U-19. Начало в 11:00

По теме:
Сабо ответил, можно ли считать Динамо обладателями Кубка Украины 2025/26
Дулуб назвал лучших игроков в составе Динамо в матче против Шахтера
Кто будет работать на Классико? Назначены арбитры на матчи 11-го тура УПЛ
смотреть онлайн Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Шахтер Донецк U-19 Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Футбол | 30 октября 2025, 03:43 15
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина

Динамо удалось обыграть Шахтер

ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
Футбол | 30 октября 2025, 15:24 1
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером

Кристина Шацких – фанатка киевского Динамо

Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Футбол | 30.10.2025, 00:21
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
О класичном без блеска. И о Туране, который и не Симеоне и не Энрике
Футбол | 30.10.2025, 11:12
О класичном без блеска. И о Туране, который и не Симеоне и не Энрике
О класичном без блеска. И о Туране, который и не Симеоне и не Энрике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 1
Бокс
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем