Шахтер U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч лидеров юношеского чемпионата Украины
31 октября в 11:00 начнется матч юношеского чемпионата Украины U-19 между лидерами Шахтером и Динамо.
При этом Шахтер после десяти туров потерял лишь три очка и с 27 пунктами идет первым, а вот киевская команда находится на второй позиции и отстает уже на 5 очков.
Топ-3 замыкает Полесье, у которого 20 пунктов.
Матч Шахтера и Динамо в УПЛ пройдет 2 ноября.
Шахтер U-19 – Динамо U-19. Начало в 11:00
