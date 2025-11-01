Ярмоленко выступил с обращением к фанатам после матча с Шахтером

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам клуба через социальные сети после матча Кубка Украины против «Шахтера», в котором он забил один из голов.

«Бросайте мне видео, как вы празднуете голы и победы, лучшие выставлю у себя, чтобы команда это видела», – написал Ярмоленко в Instagram.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.