О класичном без блеска. И о Туране, который и не Симеоне и не Энрике

«Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та», – так и хочется повторить за классиком после очередного просмотра главного дерби украинского футбола. Потеряло это дерби в серебре. Да и во всем остальном абсолютно потеряло.

Боязнь сделать ошибку, прагматический расчет, ставка на оборону. Всего этого мы уже вдоволь насмотрелись в последние годы в нашем «класичном». Но если бы все было хотя бы так, то полбеды. Беда ведь в том, что зрелища нет. Абсолютно нет. Есть уныние. Есть абсолютно рядовой матч, ничем не отличающийся от других матчей нашего внутреннего календаря. Разве что историческая подоплека чуть выше.

Была когда-то. Но сейчас – и ее нет, ведь команды фактически базируются в одном городе, а футболисты – те вообще почти соседи, ходят друг другу в гости. Я не говорю, что это плохо. Тем более сейчас, в условиях войны. Но для футбола, для «класичного» – это точно не хорошо.

Но в разы хуже для футбола, для нашего футбола, качество игры двух ведущих команд. Этого качества, как такового, уже нет. К большому сожалению. «Динамо» не может выиграть шесть матчей подряд, при этом проигрывая вдрызг заштатной турецкой команде. «Шахтер» не может выиграть три матча подряд, проигрывая при этом дважды, причем один раз – крупно влетая заурядной команде УПЛ.

И вот эти «одиночества» встретились в очном поединке, который ждали, как небесную манну. И главный вывод – лучше бы не встречались, потому что все было, как всегда. Уныло, медленно, непринципиально. Хотя, если по сравнению с прошлым или позапрошлым сезоном, то даже чуть лучше. Не дно. Хотя лучше ненамного.

ФК Динамо

А если говорить о качестве, о количестве ошибок, то в этот раз, если брать во внимание эти ошибки, то это какой-то аттракцион глупости, уж извините меня за мягкость. «Шахтер» выигрывает игру в одну калитку. Но после перерыва банально отдает ее сопернику. Соперник загнан за Бердичев, но, боясь собственной тени, таки пересиливает свой страх и берет то, что плохо лежит. Вот краткий итог этого матча.

Ну, все-равно поздравим «Динамо» с победой. Теперь у Кубка Украины точно будет другой хозяин, ибо действующий обладатель официально сложил свои полномочия.

Теперь об этом сложившем полномочия «Шахтере». Точнее, о его наставнике. Не могу не повторить уже избитый тезис о «Симеоне в защите и Энрике в атаке». Лично я этим тезисом теперь буду долбить Турана при любом удобном и неудобном случае. Как и Срну – «лучшим «Шахтером» в истории». Долбать Палкина – ну это сейчас моветон. Он сам себя задолбает.

Так вот, что же мы, точнее, они, имеют на данном этапе? Да ничего. Мы, точнее, они, даже в минусе. Вылет от «Панатинаикоса» в борьбе за Лигу Европы. Кризисного «Панатинаикоса», подчеркну в который раз. Далее – поражение от еще более кризисной «Легии» в основной сетке Лиги конференций со странным стартовым составом от турецкого специалиста. Перед этим – резонансный, необъяснимый влет ЛНЗ в УПЛ. Сюда же можно отнести и не самую успешную ничью против «Металлиста 1925». Ну и вишенка на торте – бездарное поражение «Динамо» в Кубке Украины.

ФК Шахтер. Арда Туран

Итог таков: все, что можно было проиграть на данный момент, «Шахтер» Арды Турана проиграл. Это отнюдь не значит, что Арда Туран и его команда безнадежны. Это значит только то, что конкретно сейчас ни этот тренер, ни его команда не тянут.

Да, можно при желании найти отмазку, дескать, ушли Судаков и Кевин, которые делали разницу. Но ведь и пришли новые суперталанты. Во всяком случае, так говорили две главные говорящие головы донецкого клуба.

Но почему эти говорящие головы не хотят понять очевидного: команда нуждается в усиление прежде всего в обороне и опорной зоне, но они упорно отыскивают новых Тайсонов и Марлосов. Неудачно, если говорить в общем, отыскивают. А в это время Бондарь с Матвиенко лучше не стают.

Да, «Шахтер» даже с такой защитой в итоге может спасти сезон и в УПЛ, и в Лиге конференций, ведь отнюдь не все потеряно.

Но ведь с такими почти неограниченными возможностями по нашим меркам, с таким почти неограниченным бюджетом выигрыш «горняками» внутреннего чемпионата должен быть чем-то само собой разумеющимся. Как и выход в плей-офф третьеразрядного еврокубка.

Но пока что все идет иначе. Все идет не туда. И Арда Туран в первую очередь.