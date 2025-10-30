Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Скажу прямо: у нас получился провальный матч»
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 09:43 |
328
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Скажу прямо: у нас получился провальный матч»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Динамо»

30 октября 2025, 09:43 |
328
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Скажу прямо: у нас получился провальный матч»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал поражение от «Динамо» (0:4) в матче 10-го тура УПЛ.

– Что для «Кривбасса» пошло не так? Кажется, особенно в первом тайме команда не могла найти свою игру.

– Скажу прямо: у нас получился провальный матч. Последние девять поединков мы показывали качественный футбол, но бывают такие дни, когда ничего не идет. «Динамо» сегодня превзошло нас во многих компонентах. Поздравляю соперника с победой, они были более агрессивны, более заряжены и, пожалуй, просто сильнее хотели выиграть.

– «Динамо» полностью нейтрализовало ваше нападение. Создается впечатление, что у команды не было плана «Б» на такой случай.

– Нет, на самом деле мы были готовы к подобному развитию событий. Просто сегодня многое не получалось. Видимо, «Динамо» своим авторитетом и давлением несколько «подавило» нас психологически.

– Несмотря на поражение, похоже, что трагедии из этого делать не стоит. Согласны?

– Абсолютно. Это всего лишь один матч. Мы должны сделать выводы, забыть эту игру, она уже история, и готовиться к следующей, с «Полтавой». Другого выхода нет.

– Возможно, психологически повлияло и то, что эту неделю «Кривбасс» провел на первом месте?

– Возможно, вы правы. Давление действительно было ощутимое, со стороны болельщиков, руководства, всех, кто ждет только побед. Ожидания были большие. Но мы делаем все, что от нас зависит, выполняем требования тренерского штаба. Проанализируем эту игру, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

По теме:
Шанс от Шовковского. 19-летний легионер приедет на просмотр в Динамо
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «У бразильцев Шахтера очень низкий уровень игры»
Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Максим Задерака
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо
Футбол | 30 октября 2025, 06:55 3
Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо
Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо

Бывший футболист недоволен нападающими команды

Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 21:23 5
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины

Арда провел флеш-интервью после вылета горняков с национального Кубка

Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 29.10.2025, 16:44
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
ФОТО. Больше Сона в МЛС зарабывает только Месси. Космическая сумма
Футбол | 30.10.2025, 09:30
ФОТО. Больше Сона в МЛС зарабывает только Месси. Космическая сумма
ФОТО. Больше Сона в МЛС зарабывает только Месси. Космическая сумма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 6
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
28.10.2025, 11:11 3
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем