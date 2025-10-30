Максим ЗАДЕРАКА: «Скажу прямо: у нас получился провальный матч»

Полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал поражение от «Динамо» (0:4) в матче 10-го тура УПЛ.

– Что для «Кривбасса» пошло не так? Кажется, особенно в первом тайме команда не могла найти свою игру.

– Скажу прямо: у нас получился провальный матч. Последние девять поединков мы показывали качественный футбол, но бывают такие дни, когда ничего не идет. «Динамо» сегодня превзошло нас во многих компонентах. Поздравляю соперника с победой, они были более агрессивны, более заряжены и, пожалуй, просто сильнее хотели выиграть.

– «Динамо» полностью нейтрализовало ваше нападение. Создается впечатление, что у команды не было плана «Б» на такой случай.

– Нет, на самом деле мы были готовы к подобному развитию событий. Просто сегодня многое не получалось. Видимо, «Динамо» своим авторитетом и давлением несколько «подавило» нас психологически.

– Несмотря на поражение, похоже, что трагедии из этого делать не стоит. Согласны?

– Абсолютно. Это всего лишь один матч. Мы должны сделать выводы, забыть эту игру, она уже история, и готовиться к следующей, с «Полтавой». Другого выхода нет.

– Возможно, психологически повлияло и то, что эту неделю «Кривбасс» провел на первом месте?

– Возможно, вы правы. Давление действительно было ощутимое, со стороны болельщиков, руководства, всех, кто ждет только побед. Ожидания были большие. Но мы делаем все, что от нас зависит, выполняем требования тренерского штаба. Проанализируем эту игру, сделаем выводы и будем двигаться дальше.