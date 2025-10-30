Англия30 октября 2025, 08:12 |
Ливерпуль не выиграл ни одного матча против Кристал Пэлас в 2025 году
В каждом из четырех матчей года отмечался голами нападающий лондонцев Исмаила Сарр
Ливерпуль, являющийся действующим чемпионом Англии, не сумел одержать ни одной победы в матчах против Кристал Пэлас в календарном году.
В матче 1/8 финала Кубка лиги Кристал Пэлас на выезде победил Ливерпуль со счетом 3:0.
Таким образом, «красные» не смогли выиграть хотя бы один матч против Кристал Пэлас в 2025 году.
Матчи Ливерпуля против Кристал Пэлас в 2025 году
- КЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3
- АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
- СА, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 – по пен.)
- АПЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1
Crystal Palace have beaten Liverpool FC three games in a row, and are unbeaten in four games against them dating back to May 😮✅ pic.twitter.com/gDoKASfh8X— OneFootball (@OneFootball) October 29, 2025
