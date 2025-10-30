Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
30 октября 2025, 08:12 |
Ливерпуль не выиграл ни одного матча против Кристал Пэлас в 2025 году

В каждом из четырех матчей года отмечался голами нападающий лондонцев Исмаила Сарр

Ливерпуль не выиграл ни одного матча против Кристал Пэлас в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль, являющийся действующим чемпионом Англии, не сумел одержать ни одной победы в матчах против Кристал Пэлас в календарном году.

В матче 1/8 финала Кубка лиги Кристал Пэлас на выезде победил Ливерпуль со счетом 3:0.

Таким образом, «красные» не смогли выиграть хотя бы один матч против Кристал Пэлас в 2025 году.

Матчи Ливерпуля против Кристал Пэлас в 2025 году

  • КЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
  • СА, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 – по пен.)
  • АПЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1
Реднапп указал на ошибку Слота в матче с Кристал Пэлас
Слот пояснил, почему Ливерпуль в очередной раз проиграл Кристал Пэлас
Ливерпуль пропустил как минимум один гол уже в 10 матчах подряд
Источник: X (Twitter)
