  4. Арсенал установил исторический рекорд для команд высшего дивизиона Англии
30 октября 2025, 07:49 |
Арсенал установил исторический рекорд для команд высшего дивизиона Англии

«Канониры» в октябре победили во всех матчах с «сухим» счетом

Арсенал установил исторический рекорд для команд высшего дивизиона Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал установил рекорд, став первым клубом высшего дивизиона Англии, который выиграл все 6 матчей календарного месяца и не пропустил ни одного гола.

В матче 1/8 финала Кубка Лиги «канониры» дома обыграли Брайтон со счетом 2:0.

Таким образом, Арсенал победил во всех шести матчах октября во всех турнирах, не пропустив ни одного гола в свои ворота.

До лондонцев никакой другой команде высшего дивизиона Англии не прибегало подобное достижение.

Победоносная серия Арсенала в октябре

  • КЛ, Арсенал – Брайтон – 2:0
  • АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
  • ЛЧ, Арсенал – Атлетико – 4:0
  • АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1
  • АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
  • ЛЧ, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
Арсенал Лондон Брайтон Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Брайтон статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
