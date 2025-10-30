Арсенал установил исторический рекорд для команд высшего дивизиона Англии
«Канониры» в октябре победили во всех матчах с «сухим» счетом
Арсенал установил рекорд, став первым клубом высшего дивизиона Англии, который выиграл все 6 матчей календарного месяца и не пропустил ни одного гола.
В матче 1/8 финала Кубка Лиги «канониры» дома обыграли Брайтон со счетом 2:0.
Таким образом, Арсенал победил во всех шести матчах октября во всех турнирах, не пропустив ни одного гола в свои ворота.
До лондонцев никакой другой команде высшего дивизиона Англии не прибегало подобное достижение.
Победоносная серия Арсенала в октябре
- КЛ, Арсенал – Брайтон – 2:0
- АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
- ЛЧ, Арсенал – Атлетико – 4:0
- АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1
- АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
- ЛЧ, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
Defence on top 💪— Match of the Day (@BBCMOTD) October 29, 2025
Arsenal are the first English top-flight team in history to play six games in a month and win them all without conceding 😳 pic.twitter.com/5SrYTJ9Jjd
