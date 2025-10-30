Арсенал установил исторический рекорд для команд высшего дивизиона Англии

Арсенал установил рекорд, став первым клубом высшего дивизиона Англии, который выиграл все 6 матчей календарного месяца и не пропустил ни одного гола.

В матче 1/8 финала Кубка Лиги «канониры» дома обыграли Брайтон со счетом 2:0.

Таким образом, Арсенал победил во всех шести матчах октября во всех турнирах, не пропустив ни одного гола в свои ворота.

До лондонцев никакой другой команде высшего дивизиона Англии не прибегало подобное достижение.

Победоносная серия Арсенала в октябре

КЛ, Арсенал – Брайтон – 2:0

АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0

ЛЧ, Арсенал – Атлетико – 4:0

АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1

АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0

ЛЧ, Арсенал – Олимпиакос – 2:0