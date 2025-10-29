Полузащитник Ингульца рассказал о победе над Викторией в Кубке Украины

Один из лидеров «Ингульца» Роман Волохатый эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло петровчанам обыграть «Викторию» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу и пробиться в четвертьфинал.

«19 октября мы принимали «Викторию» в матче 12-го тура Первой лиги, и тогда нам очень помог быстрый гол, который добавил уверенности и заряда. А сегодня в кубковом противостоянии уже «Виктория» могла открыть счет в дебюте, но их игрок не реализовал пенальти. Не исключаю, что если бы сумчане вышли вперед, нам было бы тяжело, ведь они умеют обороняться и играть по счету.

Нам где-то не хватало свежести, ведь в последнее время пришлось совершить дальние выезды на календарные матчи в Городенку и Ивано-Франковск. Но всплеск активности сразу после перерыва завершился точным ударом Андрея Меленчука, который и стал победным. Отмечу, что, открыв счет, мы не позволили сопернику создать ни одного голевого момента.

Кого бы я хотел в соперники в четвертьфинале? Команду из УПЛ. Это позволило бы приобрести ценный опыт, который обязательно пригодится в борьбе за повышение в классе».

Ранее сообщалось, что подопечные Василия Кобина завоевали путевку в 1/4 финала Кубка Украины.