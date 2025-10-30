Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арда ТУРАН: «Пора оставить этот этап жизни в прошлом»
Кубок Украины
30 октября 2025, 10:33
Арда ТУРАН: «Пора оставить этот этап жизни в прошлом»

Наставник донецкого «Шахтера» прокомментировал уход Кевина и Георгия Судакова

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал отсутствие полузащитника Георгия Судакова и вингера Кевина, который покинули украинскую команду во время летнего трансферного окна.

В среду, 29 октября, «горняки» уступили киевскому «Динамо» со счетом 1:2 в матче 1/8 финала Кубка Украины.

– В каждом матче «Шахтер» создает моменты, но не может их реализовать. Как вы считаете, насколько велика в этом роль ушедших Судакова и Кевина?

– Они оба – невероятные исполнители и вместе с тем действительно замечательные люди, фантастические ребята. Однако пора оставить этот этап жизни в прошлом. Они достигли определенного уровня, захотели расти и улучшать свои карьерные возможности – мы это уважаем и подарили им возможность в конце последнего трансферного окна.

Сейчас у нас есть целая плеяда исполнителей, молодых и талантливых, имеющих очень большой потенциал, в который я верю. Конечно, им не хватает опыта, полученного в таких поединках, как сегодняшнее классическое дерби. Иногда он одерживается за счет уверенных побед, иногда за счет болезненных поражений.

Да, я полностью соглашаюсь с вашим утверждением, что нам не хватает именно точности в реализации тех возможностей, которые мы создаем в последней трети поля. Осознаем эту проблему и работаем над ней в последнее время. Я убежден, что мои ребята с течением времени смогут сделать правильные выводы и улучшить этот аспект нашей игры, – рассказал Туран.

