  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я не хочу мешать команде, я не враг ей»
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 05:02 |
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я не хочу мешать команде, я не враг ей»

Футболист объяснил свою замену в матче

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал свою замену в матче против донецкого «Шахтера» в Кубке Украины.

«Да, я показал, что еще пять минут – и меняйте меня. Потому что я понимал, что уже все, «наелся», поскольку давно не играл, сыграл с «Кривбассом», и через два дня на третьей мне было тяжело. Я честно поднял руку, сказал, что пять минут еще могу отдать. Я понимал, что на замене сидят свежие ребята, «голодные», которые выйдут и сыграют не хуже меня. Я не хочу мешать команде, я не враг ей», – отметил Ярмоленко.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

Андрей Ярмоленко Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
