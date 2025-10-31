Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмоленко объяснил, как Динамо удалось обыграть Шахтер в Кубке Украины
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 01:32 |
Лидер киевлян – о матче с «горняками»

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко объяснил победу в Кубке Украины против «Шахтера».

«Победу принесли терпение и вера друг в друга, потому что в первом тайме было очень сложно, Шахтер имел преимущество и нам пришлось терпеть. Мы понимали, что весь матч они так играть не смогут, а у нас будет свой момент. Так и произошло. А во втором тайме мы уже перехватили инициативу, когда пропустили. Понимали, что игра кубковая, нет права на ошибку, поэтому пошли вперед после гола соперника», – сказал Ярмоленко.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Андрей Ярмоленко Шахтер Донецк Динамо - Шахтер
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
