  4. ФОТО. Динамо шокировало Шахтер в матче Кубка Украины. Забил Герреро
Кубок Украины
29 октября 2025, 19:59 | Обновлено 29 октября 2025, 20:31
Эдуардо сыграл на добивании

Динамо в матче Кубка Украины, проигрывая Шахтеру 0:1 во втором тайме, перевернуло игру. Сперва забил Андрей Ярмоленко, а буквально спустя несколько минут отличился Эдуардо Герреро и вывел киевлян вперед.

Форвард во время углового лучше всех сориентировался и сыграл на добивании после сейва вратаря, который отразил удар Владимира Бражко.

Интересно, что команды снова встретятся между собой уже 2 ноября в рамках УПЛ.

По теме:
МИХАЙЛЕНКО: «Физическая форма, график? Сложный график и у Шахтера, и у нас»
Шовковский объяснил, как Динамо сумело выбить Шахтер из Кубка Украины
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Динамо Киев фото Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Эдуардо Герреро
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
