ФОТО. Динамо шокировало Шахтер в матче Кубка Украины. Забил Герреро
Эдуардо сыграл на добивании
Динамо в матче Кубка Украины, проигрывая Шахтеру 0:1 во втором тайме, перевернуло игру. Сперва забил Андрей Ярмоленко, а буквально спустя несколько минут отличился Эдуардо Герреро и вывел киевлян вперед.
Форвард во время углового лучше всех сориентировался и сыграл на добивании после сейва вратаря, который отразил удар Владимира Бражко.
Интересно, что команды снова встретятся между собой уже 2 ноября в рамках УПЛ.
