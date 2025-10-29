Кубок Украины29 октября 2025, 19:45 | Обновлено 29 октября 2025, 19:58
ФОТО. Удар Маэстро. Как Ярмоленко сравнял счет в Классическом
На 72-й минуте Динамо уравняло ситуацию в игре Кубка Украины
29 октября 2025, 19:45 | Обновлено 29 октября 2025, 19:58
29 октября в 18:00 в Киеве проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.
Киевское Динамо и донецкий Шахтер играют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Андрей Ярмоленко сравнял счет для Динамо на 72-й минуте кубкового матча.
Смотрите в картинках от Sport.ua: как это было.
ФОТО Sport.ua. Удар Маэстро. Как Ярмоленко сравнял счет в Классическом
