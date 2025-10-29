Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Удар Маэстро. Как Ярмоленко сравнял счет в Классическом
Кубок Украины
29 октября 2025, 19:45 | Обновлено 29 октября 2025, 19:58
ФОТО. Удар Маэстро. Как Ярмоленко сравнял счет в Классическом

На 72-й минуте Динамо уравняло ситуацию в игре Кубка Украины

ФОТО. Удар Маэстро. Как Ярмоленко сравнял счет в Классическом
Sport.ua

29 октября в 18:00 в Киеве проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер играют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Андрей Ярмоленко сравнял счет для Динамо на 72-й минуте кубкового матча.

Смотрите в картинках от Sport.ua: как это было.

ФОТО Sport.ua. Удар Маэстро. Как Ярмоленко сравнял счет в Классическом

Динамо Киев фото Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Андрей Ярмоленко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
