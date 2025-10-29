ФОТО. Удар Маэстро. Как Ярмоленко сравнял счет в Классическом

29 октября в 18:00 в Киеве проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер играют в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Андрей Ярмоленко сравнял счет для Динамо на 72-й минуте кубкового матча.

Смотрите в картинках от Sport.ua: как это было.

ФОТО Sport.ua. Удар Маэстро. Как Ярмоленко сравнял счет в Классическом