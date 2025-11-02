Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский победой над «Шахтером» в Кубке Украины улучшил свои шансы на дальнейшую работу в киевском клубе.

Журналист Михаил Спиваковский подчеркнул, что для Александра Шовковского кубковый поединок имел решающее значение – от него зависела его работа, будущее и карьера. По его словам, для Турана поражение в двух матчах против «Динамо» не станет трагедией – его вряд ли уволят.

Для Шовковского же ситуация критическая. Чтобы быть уверенным в продолжении работы с «Динамо», ему была нужна хотя бы одна победа из двух матчей, чего тренер достиг с первой попытки.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.