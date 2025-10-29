Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бывший футболист сборной Англии трагически умер. Ему было всего 42
Другие новости
29 октября 2025, 03:15 |
164
0

ФОТО. Бывший футболист сборной Англии трагически умер. Ему было всего 42

Жизнь Марвина Брауна забрала тяжелая болезнь

29 октября 2025, 03:15 |
164
0
ФОТО. Бывший футболист сборной Англии трагически умер. Ему было всего 42
Daily Mail. Марвин Браун

Бывший футболист «Бристоль Сити» Марвин Браун умер в возрасте 42 лет.

Экс-игрок молодежной сборной Англии проходил паллиативное лечение после диагноза – агрессивный рак желчных протоков. Ранее он боролся с язвенным колитом, редким заболеванием печени и раком кишечника.

После известия о его болезни для поддержки жены Алексис и двух дочерей создали страницу GoFundMe, где собрали более £65,000.

«Бристоль Сити» сообщил: «Мы с грустью узнали о смерти Марвина. Он присоединился к академии в восемь лет и стал самым молодым игроком клуба в 16 лет и 71 день».

Его брат Аарон написал: «Сегодня я попрощался с лучшим другом. Ты был добрым, амбициозным, освещал любую комнату. Люблю тебя навсегда».

Болельщики организовали благотворительный матч в его честь. В карьере Браун играл за «Бристоль Сити», «Форест Грин Роверс», «Йовил Таун» и другие клубы, а также основал футбольную школу Total Pro Soccer и получил тренерскую лицензию UEFA A.

По теме:
ФОТО. Жена Гарри Кейна заблокирует его следующий трансфер. Причина
ФОТО. Звезда Интера убил человека. Вот что произошло
ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав
фото смерть Бристоль Сити чемпионат Англии по футболу сборная Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28 октября 2025, 07:55 6
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона

«Рух» готов оставить футбольную школу

ВИДЕО. Судаков впечатлил своей тренировкой с экс-звездой Барсы
Футбол | 29 октября 2025, 03:28 0
ВИДЕО. Судаков впечатлил своей тренировкой с экс-звездой Барсы
ВИДЕО. Судаков впечатлил своей тренировкой с экс-звездой Барсы

Георгий Судаков опубликовал видео с Симау

Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28.10.2025, 22:45
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 28.10.2025, 11:12
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 28.10.2025, 19:40
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
27.10.2025, 10:31 6
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня
Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня
27.10.2025, 01:32 3
Футбол
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
ЧИСОРА – о бое Усик – Уордли: «Его разобьют наголову в этом бою»
ЧИСОРА – о бое Усик – Уордли: «Его разобьют наголову в этом бою»
27.10.2025, 03:44
Бокс
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 51
Футбол
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 6
Бокс
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем