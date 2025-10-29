ФОТО. Бывший футболист сборной Англии трагически умер. Ему было всего 42

Бывший футболист «Бристоль Сити» Марвин Браун умер в возрасте 42 лет.

Экс-игрок молодежной сборной Англии проходил паллиативное лечение после диагноза – агрессивный рак желчных протоков. Ранее он боролся с язвенным колитом, редким заболеванием печени и раком кишечника.

После известия о его болезни для поддержки жены Алексис и двух дочерей создали страницу GoFundMe, где собрали более £65,000.

«Бристоль Сити» сообщил: «Мы с грустью узнали о смерти Марвина. Он присоединился к академии в восемь лет и стал самым молодым игроком клуба в 16 лет и 71 день».

Его брат Аарон написал: «Сегодня я попрощался с лучшим другом. Ты был добрым, амбициозным, освещал любую комнату. Люблю тебя навсегда».

Болельщики организовали благотворительный матч в его честь. В карьере Браун играл за «Бристоль Сити», «Форест Грин Роверс», «Йовил Таун» и другие клубы, а также основал футбольную школу Total Pro Soccer и получил тренерскую лицензию UEFA A.