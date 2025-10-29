Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Криштиану Роналду стал мемом. Весь мир обсуждает его штрафной
ВИДЕО. Криштиану Роналду стал мемом. Весь мир обсуждает его штрафной

Криштиану Роналду очень верил в себя...

X. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду стал вирусным после того, как его заметили, разговаривающим сам с собой перед штрафным, который он пробил прямо в стенку.

40-летний форвард «Аль-Насра» пытался подбодрить себя на 96-й минуте матча Кубка Короля против «Аль-Иттихада», повторяя: «Ты забьешь». Но удар португальца стал разочарованием – мяч попал в стенку, а его команда вылетела из турнира, проиграв сопернику, игравшему в меньшинстве.

Бывший партнер Роналду по «Реалу» Карим Бензема открыл счет, «Аль-Наср» сравнял, но гол Уссема Ауара снова вывел «Аль-Иттихад» вперед. В концовке Роналду упустил шанс спасти матч, не реализовав выход один на один.

После перехода в «Аль-Наср» в декабре 2022 года Роналду выиграл лишь Арабский Кубок чемпионов 2023 года – неофициальный турнир. Недавно он снова попал в сеть, обучая стримера IShowSpeed «викингским аплодисментам» после победы 5:1 над «Аль-Фатехом».

видео Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Уссем Ауар
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Комментарии
