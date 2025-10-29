Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Интера убил человека. Вот что произошло
Другие новости
29 октября 2025, 01:42 | Обновлено 29 октября 2025, 01:45
155
0

ФОТО. Звезда Интера убил человека. Вот что произошло

Хосеп Мартинес угодил в страшную ситуацию...

29 октября 2025, 01:42 | Обновлено 29 октября 2025, 01:45
155
0
ФОТО. Звезда Интера убил человека. Вот что произошло
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоcеп Мартинес

Вратарь «Интера» Хоcеп Мартинес стал участником трагического ДТП, в результате которого погиб 81-летний мужчина.

По данным итальянских СМИ, 27-летний футболист находился за рулем, когда сбил пожилого мужчину в электроколяске. Инцидент произошёл утром во вторник около 9:40 по местному времени в деревне Фенегро, расположенной в провинции Комо, недалеко от тренировочного центра «Интера» в Аппиано-Джентиле.

Несмотря на попытки Мартинеса оказать первую помощь, а также усилия медиков и вертолета скорой помощи, пострадавший скончался на месте происшествия.

Итальянская полиция начала расследование обстоятельств трагедии. «Интер» отменил запланированную пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Мартинес присоединился к «Интеру» прошлым летом из «Дженоа» в качестве запасного вратаря. В этом сезоне он провел два матча Серии А – против «Кальяри» и «Сассуоло» в сентябре.

Футболист должен был попасть в заявку на ближайший матч против «Фиорентины», однако его участие остается под вопросом – клуб и власти решают, как действовать в этих трагических обстоятельствах.

Другой запасной голкипер «Интера», Раффаэле Ди Дженнаро, выбыл примерно на месяц после операции на правом запястье из-за перелома ладьевидной кости.

По теме:
ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав
Аталанта – Милан – 1:1. Лукман и Риччи. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Легенда МЮ рассказал о своем похищении. Шокирующая история
фото смерть lifestyle Хосеп Мартинес Интер Милан чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 00:23 44
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины

Первая серия «класичного» вряд ли будет зрелищной…

Одна из главных звезд Реала решил покинуть клуб после скандала
Футбол | 29 октября 2025, 01:32 0
Одна из главных звезд Реала решил покинуть клуб после скандала
Одна из главных звезд Реала решил покинуть клуб после скандала

Винисиус хочет уйти из клуба

САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
Футбол | 28.10.2025, 12:15
САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 28.10.2025, 19:40
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
Футбол | 28.10.2025, 15:17
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня
Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня
27.10.2025, 01:32 3
Футбол
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
27.10.2025, 02:02 4
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
ЧИСОРА – о бое Усик – Уордли: «Его разобьют наголову в этом бою»
ЧИСОРА – о бое Усик – Уордли: «Его разобьют наголову в этом бою»
27.10.2025, 03:44
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем