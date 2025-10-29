ФОТО. Звезда Интера убил человека. Вот что произошло
Хосеп Мартинес угодил в страшную ситуацию...
Вратарь «Интера» Хоcеп Мартинес стал участником трагического ДТП, в результате которого погиб 81-летний мужчина.
По данным итальянских СМИ, 27-летний футболист находился за рулем, когда сбил пожилого мужчину в электроколяске. Инцидент произошёл утром во вторник около 9:40 по местному времени в деревне Фенегро, расположенной в провинции Комо, недалеко от тренировочного центра «Интера» в Аппиано-Джентиле.
Несмотря на попытки Мартинеса оказать первую помощь, а также усилия медиков и вертолета скорой помощи, пострадавший скончался на месте происшествия.
Итальянская полиция начала расследование обстоятельств трагедии. «Интер» отменил запланированную пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Мартинес присоединился к «Интеру» прошлым летом из «Дженоа» в качестве запасного вратаря. В этом сезоне он провел два матча Серии А – против «Кальяри» и «Сассуоло» в сентябре.
Футболист должен был попасть в заявку на ближайший матч против «Фиорентины», однако его участие остается под вопросом – клуб и власти решают, как действовать в этих трагических обстоятельствах.
Другой запасной голкипер «Интера», Раффаэле Ди Дженнаро, выбыл примерно на месяц после операции на правом запястье из-за перелома ладьевидной кости.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первая серия «класичного» вряд ли будет зрелищной…
Винисиус хочет уйти из клуба