ФОТО. Звезда Интера убил человека. Вот что произошло

Вратарь «Интера» Хоcеп Мартинес стал участником трагического ДТП, в результате которого погиб 81-летний мужчина.

По данным итальянских СМИ, 27-летний футболист находился за рулем, когда сбил пожилого мужчину в электроколяске. Инцидент произошёл утром во вторник около 9:40 по местному времени в деревне Фенегро, расположенной в провинции Комо, недалеко от тренировочного центра «Интера» в Аппиано-Джентиле.

Несмотря на попытки Мартинеса оказать первую помощь, а также усилия медиков и вертолета скорой помощи, пострадавший скончался на месте происшествия.

Итальянская полиция начала расследование обстоятельств трагедии. «Интер» отменил запланированную пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву.

Мартинес присоединился к «Интеру» прошлым летом из «Дженоа» в качестве запасного вратаря. В этом сезоне он провел два матча Серии А – против «Кальяри» и «Сассуоло» в сентябре.

Футболист должен был попасть в заявку на ближайший матч против «Фиорентины», однако его участие остается под вопросом – клуб и власти решают, как действовать в этих трагических обстоятельствах.

Другой запасной голкипер «Интера», Раффаэле Ди Дженнаро, выбыл примерно на месяц после операции на правом запястье из-за перелома ладьевидной кости.