Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав
Другие новости
29 октября 2025, 01:28 | Обновлено 29 октября 2025, 01:31
62
0

ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав

Джастин Клюйверт не сможет водить ближайшие полгода

29 октября 2025, 01:28 | Обновлено 29 октября 2025, 01:31
62
0
ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт

Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт лишен водительских прав после двух превышений скорости за три месяца.

26-летний футболист «Борнмута», сын легенды сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, в январе разогнал свой Audi до 71 миль в час при разрешенных 40 – он спешил домой после тревожного звонка от беременной жены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В апреле он снова нарушил, разогнавшись до 39 миль в час в зоне с ограничением 30, на своем Bentley.

Суд в Веймуте назначил Клюйверту, зарабатывающему около £80,000 в неделю, шестимесячный запрет на вождение, штраф £1,332 и издержки £793.

По теме:
ФОТО. Жена Гарри Кейна заблокирует его следующий трансфер. Причина
ФОТО. Звезда Интера убил человека. Вот что произошло
ФОТО. Легенда МЮ рассказал о своем похищении. Шокирующая история
фото Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джастин Клюйверт lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 28 октября 2025, 19:40 6
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»

Об этом якобы сказал Климас

Аталанта – Милан – 1:1. Лукман и Риччи. Видео голов и обзор матча
Футбол | 29 октября 2025, 01:20 0
Аталанта – Милан – 1:1. Лукман и Риччи. Видео голов и обзор матча
Аталанта – Милан – 1:1. Лукман и Риччи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26

Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Футбол | 28.10.2025, 11:11
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»
Футбол | 28.10.2025, 18:11
Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»
Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 28.10.2025, 11:12
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 2
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
27.10.2025, 02:02 4
Бокс
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 9
Бокс
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем