ФОТО. Экс-партнер Забарного по Борнмуту лишен прав

Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт лишен водительских прав после двух превышений скорости за три месяца.

26-летний футболист «Борнмута», сын легенды сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, в январе разогнал свой Audi до 71 миль в час при разрешенных 40 – он спешил домой после тревожного звонка от беременной жены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В апреле он снова нарушил, разогнавшись до 39 миль в час в зоне с ограничением 30, на своем Bentley.

Суд в Веймуте назначил Клюйверту, зарабатывающему около £80,000 в неделю, шестимесячный запрет на вождение, штраф £1,332 и издержки £793.