История: впервые сразу 3 украинца одновременно сыграли за команду топ-5 лиг

Впервые в истории сразу три украинских футболиста одновременно сыграли за команду из топ-5 лиг (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).

Случилось это в матче 1/64 финала Кубка Испании, в котором Жирона на выезде играет против Констанции.

Владислав Крапивцов, Владислав Ванат и Виктор Цыганков проведут за гостей свои очередные матчи.

Для Цыганкова это 90-й поединок за Жирону во всех турнирах, для Ваната – восьмой, для Крапивцова – пятый.

По итогам основного времени счет во встрече Констанция – Жирона равный, 1:1. Команды начали дополнительное время.

Матчи украинских футболистов за Жирону