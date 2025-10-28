Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
28 октября 2025, 22:10
1

История: впервые сразу 3 украинца одновременно сыграли за команду топ-5 лиг

Владислав Крапивцов, Владислав Ванат и Виктор Цыганков играют за Жирону в Кубке Испании

История: впервые сразу 3 украинца одновременно сыграли за команду топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Впервые в истории сразу три украинских футболиста одновременно сыграли за команду из топ-5 лиг (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).

Случилось это в матче 1/64 финала Кубка Испании, в котором Жирона на выезде играет против Констанции.

Владислав Крапивцов, Владислав Ванат и Виктор Цыганков проведут за гостей свои очередные матчи.

Для Цыганкова это 90-й поединок за Жирону во всех турнирах, для Ваната – восьмой, для Крапивцова – пятый.

По итогам основного времени счет во встрече Констанция – Жирона равный, 1:1. Команды начали дополнительное время.

Матчи украинских футболистов за Жирону

  • 90 – Виктор Цыганков (80 – Ла Лига, 5 – Лига чемпионов, 5 – Кубок Испании)
  • 39 – Артем Довбик (36 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании)
  • 8 – Владислав Ванат (7 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 5 – Владислав Крапивцов (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
По теме:
Цыганков забил 14-й гол за Жирону, гол+пас от Ваната
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов Жирона Кубок Испании по футболу Констанция
