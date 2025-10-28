История: впервые сразу 3 украинца одновременно сыграли за команду топ-5 лиг
Владислав Крапивцов, Владислав Ванат и Виктор Цыганков играют за Жирону в Кубке Испании
Впервые в истории сразу три украинских футболиста одновременно сыграли за команду из топ-5 лиг (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).
Случилось это в матче 1/64 финала Кубка Испании, в котором Жирона на выезде играет против Констанции.
Владислав Крапивцов, Владислав Ванат и Виктор Цыганков проведут за гостей свои очередные матчи.
Для Цыганкова это 90-й поединок за Жирону во всех турнирах, для Ваната – восьмой, для Крапивцова – пятый.
По итогам основного времени счет во встрече Констанция – Жирона равный, 1:1. Команды начали дополнительное время.
Матчи украинских футболистов за Жирону
- 90 – Виктор Цыганков (80 – Ла Лига, 5 – Лига чемпионов, 5 – Кубок Испании)
- 39 – Артем Довбик (36 – Ла Лига, 3 – Кубок Испании)
- 8 – Владислав Ванат (7 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 5 – Владислав Крапивцов (4 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
