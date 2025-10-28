ВИДЕО. Украинский голкипер Жироны пропустил гол от команды пятого дивизиона

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
28 октября 2025, 21:45 | Обновлено 28 октября 2025, 22:30
0

Владислав Крапивцов не сумел отыграть на ноль против Констанции в Кубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский голкипер каталонской Жироны Владислав Крапивцов пропустил гол от команды Констанция в матче 1/64 финала Кубка Испании 2025/26.

Ворота Крапивцова на 77-й минуте поразил Жоан Сосиас. Сосиас сделал счет 1:1. Первым в этой встрече на 39-й отличился Кристиан Стуани.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Констанция выступает в пятом по силе дивизионе Испании – в Третьем дивизионе RFEF.

Во второй тайме в составе Жироны вышли еще два представителя Украины: Виктор Цыганков (вингер) и Владислав Ванат (форвард).

Констанция и Жирона стартовали 28 октября в 20:00 по Киеву. Если по итогам основного времени не будет определен победитель, то поединок перейдет в дополнительное время.

Кубок лиги. Экс-игрок Шахтера Кевин впервые сделал ассист за Фулхэм
Цыганков забил 14-й гол за Жирону, гол+пас от Ваната
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Констанция Владислав Крапивцов Кубок Испании по футболу Жирона видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
