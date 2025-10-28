ВИДЕО. Украинский голкипер Жироны пропустил гол от команды пятого дивизиона
Владислав Крапивцов не сумел отыграть на ноль против Констанции в Кубке Испании
Украинский голкипер каталонской Жироны Владислав Крапивцов пропустил гол от команды Констанция в матче 1/64 финала Кубка Испании 2025/26.
Ворота Крапивцова на 77-й минуте поразил Жоан Сосиас. Сосиас сделал счет 1:1. Первым в этой встрече на 39-й отличился Кристиан Стуани.
Констанция выступает в пятом по силе дивизионе Испании – в Третьем дивизионе RFEF.
Во второй тайме в составе Жироны вышли еще два представителя Украины: Виктор Цыганков (вингер) и Владислав Ванат (форвард).
Констанция и Жирона стартовали 28 октября в 20:00 по Киеву. Если по итогам основного времени не будет определен победитель, то поединок перейдет в дополнительное время.
La locura del @CEConstancia tras el gol de Joan Socias para empatar ante el Girona y mandar el partido a la prórroga pic.twitter.com/ZhmsYspodj— MARCA (@marca) October 28, 2025
Виктор отличился на 103-й минуте поединка 1/64 финала против команды Констанция