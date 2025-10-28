Игрок Локомотива: «В четвертьфинале Кубка Украины хотим команду УПЛ»

Футболисты киевского «Локомотива» в поединке 1/8 финала Кубка Украины взяли верх над винницкой «Нивой» – 1:0 и впервые пробились в четвертьфинал.

Один из лидеров железнодорожников Павел Багрий эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от исторического противостояния.

«В прошлую пятницу мы встречались с соседом по турнирной таблице группы «Б» Второй лиги «Тростянцем» и, конечно, было тяжело через несколько дней снова настроиться сыграть через не могу. Потому сегодня было непросто. Первое слово могло быть за подолянами, но голевой момент не реализовали. Вскоре мне уже не повезло, когда находился в выгодном положении.

Основные события развернулись под занавес поединка, проходившего под нашу диктовку. На 78-й минуте мы остались в меньшинстве после удаления Алексея Сахненко. Пришлось действовать больше с оглядкой на тыл, чтобы не пропустить и довести дело до серии послематчевых пенальти. Но в одной из последних атак киевляне завоевали право на угловой и после подачи гости сфолили на мне и на первой компенсированной минуте Вадим Коновалов со штрафного забил гол-красавец. Почти сразу раздался финальный свисток, «Локомотив» впервые получает путевку в четвертьфинал и не скрываю – очень приятно чувствовать, что ты также причастен к написанию истории.

Кого хотел бы в соперники в следующем раунде? Представителя УПЛ, потому что именно в таком противостоянии у тебя есть возможность убедиться, чего стоишь на самом деле».