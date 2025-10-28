WTA28 октября 2025, 19:00 |
Александра Олейникова – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Кали
28 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Кали, Колумбия.
В первом раунде украинка играет против представительницы Грузии Екатерины Горгодзе (WTA 189). Время начала встречи – 18:50 по Киеву.
Это первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется против Ясмин Ортенци (Аргентина, WTA 247).
Грузинка у свої майже 34 роки грає на 30-му турнірі за рік. У Олександри турнір в Калі 26-ий за рік. Порівняно молода Марта вирішила, що їй і 20 вистачить - мабуть рівняється на бульбозавра, Свьонтек, Гофф, Осаку, Еліну.
Показать Скрыть 2 ответа
1 сет є,але на своєї подачі суцильні муки.
