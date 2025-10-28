Александра Олейникова – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн LIVE трансляция

28 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Кали, Колумбия.

В первом раунде украинка играет против представительницы Грузии Екатерины Горгодзе (WTA 189). Время начала встречи – 18:50 по Киеву.

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется против Ясмин Ортенци (Аргентина, WTA 247).