Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александра Олейникова – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA
28 октября 2025, 19:00
Александра Олейникова – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Кали

Александра Олейникова – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

28 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 135) стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Кали, Колумбия.

В первом раунде украинка играет против представительницы Грузии Екатерины Горгодзе (WTA 189). Время начала встречи – 18:50 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется против Ясмин Ортенци (Аргентина, WTA 247).

