Капитан женской сборной Украины прошел квалификацию к 25-тысячнику в Китае
Марченко сыграет в основной сетке турнира ITF M25 в Цяньдаоху, где Завацкая взяла трофей
38-летний украинский теннисист Илья Марченко (АТР 1390) вышел в основную сетку хардового турнира ITF M25 в Цяньдаоху, Китай.
Марченко, который является капитаном женской сборной Украины и тренером украинки Катарины Завацкой, обыграл двух представителей Китая в отборочной сетке.
ITF M25 Цяньдаоху. Хард. Квалификация
- Q1: Илья Марченко [6] – Чжен Яньцзе – 7:5, 6:2
- Q2: Илья Марченко [6] – Ли Вэньцзе – 6:4, 6:2
- R1: Илья Марченко [Q] – Чжан Минхю
Марченко проводит первый турнир с февраля, когда снялся после двух геймов в матче первого раунда квалификации челленджера в Брисбене против Круза Хьюитта.
На прошлой неделе трофей 35-тысячника на кортах Цяньдаоху выиграла Завацкая. Для Катарины этот титул стал первым с мая 2024 года.
28 октября Марченко и Завацкая прогулялись по Цяньдаоху и поделились яркими фотографиями.
ФОТО. Марченко и Завацкая прогулялись по Цяньдаоху
