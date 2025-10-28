Капитан женской сборной Украины прошел квалификацию к 25-тысячнику в Китае

38-летний украинский теннисист Илья Марченко (АТР 1390) вышел в основную сетку хардового турнира ITF M25 в Цяньдаоху, Китай.

Марченко, который является капитаном женской сборной Украины и тренером украинки Катарины Завацкой, обыграл двух представителей Китая в отборочной сетке.

ITF M25 Цяньдаоху. Хард. Квалификация

Q1: Илья Марченко [6] – Чжен Яньцзе – 7:5, 6:2

Q2: Илья Марченко [6] – Ли Вэньцзе – 6:4, 6:2

R1: Илья Марченко [Q] – Чжан Минхю

Марченко проводит первый турнир с февраля, когда снялся после двух геймов в матче первого раунда квалификации челленджера в Брисбене против Круза Хьюитта.

На прошлой неделе трофей 35-тысячника на кортах Цяньдаоху выиграла Завацкая. Для Катарины этот титул стал первым с мая 2024 года.

28 октября Марченко и Завацкая прогулялись по Цяньдаоху и поделились яркими фотографиями.

ФОТО. Марченко и Завацкая прогулялись по Цяньдаоху