Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан женской сборной Украины прошел квалификацию к 25-тысячнику в Китае
ITF
28 октября 2025, 15:21 |
131
0

Марченко сыграет в основной сетке турнира ITF M25 в Цяньдаоху, где Завацкая взяла трофей

Instagram. Катарина Завацкая и Илья Марченко

38-летний украинский теннисист Илья Марченко (АТР 1390) вышел в основную сетку хардового турнира ITF M25 в Цяньдаоху, Китай.

Марченко, который является капитаном женской сборной Украины и тренером украинки Катарины Завацкой, обыграл двух представителей Китая в отборочной сетке.

ITF M25 Цяньдаоху. Хард. Квалификация

  • Q1: Илья Марченко [6] – Чжен Яньцзе – 7:5, 6:2
  • Q2: Илья Марченко [6] – Ли Вэньцзе – 6:4, 6:2
  • R1: Илья Марченко [Q] – Чжан Минхю

Марченко проводит первый турнир с февраля, когда снялся после двух геймов в матче первого раунда квалификации челленджера в Брисбене против Круза Хьюитта.

На прошлой неделе трофей 35-тысячника на кортах Цяньдаоху выиграла Завацкая. Для Катарины этот титул стал первым с мая 2024 года.

28 октября Марченко и Завацкая прогулялись по Цяньдаоху и поделились яркими фотографиями.

ФОТО. Марченко и Завацкая прогулялись по Цяньдаоху

Илья Марченко Катарина Завацкая ITF Цяньдаоху
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
