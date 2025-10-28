Легионер Руха получил дебютный вызов в национальную сборную
Влад Рейляну имеет возможность сыграть за сборную Молдовы
Полузащитник «Руха» Влад Рейляну получил дебютный вызов в сборную Молдовы.
Влад призван помочь национальной команде в матчах отбора на чемпионат мира 2026 против Италии (13 ноября) и Израиля (16 ноября).
Ранее Рейляну выступал за юношеские сборные Молдовы U-19 и U-20. А до недавнего времени «руховец» был игроком молодежной сборной Молдовы U-21, в составе которой провел 12 матчей и забил 5 голов.
Отметим, что в текущем сезоне Рейляну сыграл 8 матчей за «Рух», в которых пока не отметился результативными действиями.
Ранее защитник «Руха» Богдан Слюбик рассказал о конфликте с тренером «Карпат» Владиславом Лупашком в матче 10-го тура УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/8 финала Кубка Украины состоится 29 октября
Новозеландец – о ударной мощи британца