Легионер Руха получил дебютный вызов в национальную сборную

Полузащитник «Руха» Влад Рейляну получил дебютный вызов в сборную Молдовы.

Влад призван помочь национальной команде в матчах отбора на чемпионат мира 2026 против Италии (13 ноября) и Израиля (16 ноября).

Ранее Рейляну выступал за юношеские сборные Молдовы U-19 и U-20. А до недавнего времени «руховец» был игроком молодежной сборной Молдовы U-21, в составе которой провел 12 матчей и забил 5 голов.

Отметим, что в текущем сезоне Рейляну сыграл 8 матчей за «Рух», в которых пока не отметился результативными действиями.

