  4. Слюбик о конфликте с Лупашко: «Пусть мне в глаза скажет»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 19:43 | Обновлено 27 октября 2025, 19:51
Слюбик о конфликте с Лупашко: «Пусть мне в глаза скажет»

Защитник «Руха» рассказал, с чего началась драка в матче с «Карпатами»

ФК Рух. Богдан Слюбик

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал конфликт с тренером «Карпат» Владиславом Лупашко в конце матча 10-го тура УПЛ.

«Драка в конце матча? Я не знаю, он смотрит и начинает рассказывать мне. Я подошел к нему, пусть мне в глаза скажет, а не говорит и отходит. Я про тренера. Он что-то бормотал, я к нему подошел, и он уже начал показывать себя».

Отметим, что после ничьей с «Карпатами» «Рух» занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 7 очков.

Следующий матч «желто-черные» сыграют в 1/8 финала Кубка Украины против ЛНЗ – 29 октября в 14:30 по киевскому времени.

Сергей ПАЛКИН: «У нас очень хорошая синергия с Ардой Тураном»
Эксперт: «Можно констатировать: Полесье на правильном пути»
Определена символическая пятерка и MVP четвертого тура Суперлиги
Рух Львов Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Лупашко Богдан Слюбик драка
Иван Чирко Источник: Профутбол Digital
