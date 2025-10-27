Слюбик о конфликте с Лупашко: «Пусть мне в глаза скажет»

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал конфликт с тренером «Карпат» Владиславом Лупашко в конце матча 10-го тура УПЛ.

«Драка в конце матча? Я не знаю, он смотрит и начинает рассказывать мне. Я подошел к нему, пусть мне в глаза скажет, а не говорит и отходит. Я про тренера. Он что-то бормотал, я к нему подошел, и он уже начал показывать себя».