Слюбик о конфликте с Лупашко: «Пусть мне в глаза скажет»
Защитник «Руха» рассказал, с чего началась драка в матче с «Карпатами»
Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал конфликт с тренером «Карпат» Владиславом Лупашко в конце матча 10-го тура УПЛ.
«Драка в конце матча? Я не знаю, он смотрит и начинает рассказывать мне. Я подошел к нему, пусть мне в глаза скажет, а не говорит и отходит. Я про тренера. Он что-то бормотал, я к нему подошел, и он уже начал показывать себя».
Отметим, что после ничьей с «Карпатами» «Рух» занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 7 очков.
Следующий матч «желто-черные» сыграют в 1/8 финала Кубка Украины против ЛНЗ – 29 октября в 14:30 по киевскому времени.
