«Утром все было в порядке». Милевскому понадобилась помощь в Киеве

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский попал в неприятную ситуацию – он застрял в лифте во время отключения света.

Экс-игрок с иронией и нецензурной лексикой предупредил своих поклонников, чтобы они не повторяли его ошибок и постоянно следили за графиками отключений. В итоге Милевский все таки дождался лифтера, который спас его.

«Хочу всем посоветовать. Чтобы не сидеть, как я в лифте, следите за графиками отключений света, проверяйте их чуть ли не каждые десять минут. Утром все в порядке было: свет будет весь день. Потом не посмотрел на изменения, в лифт зашел и застрял, сиди, жди», – признался Артем.

Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 года, его последним клубом был «Минай». С С 2022 по 2013 год форвард защищал цвета киевского «Динамо», позже играл в чемпионатах Венгрии, Хорватии, Турции, Румынии.

ВИДЕО. Артем Милевский попал в неприятную ситуацию в Киеве