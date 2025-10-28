Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Утром все было в порядке». Милевскому понадобилась помощь в Киеве
28 октября 2025, 13:35
1

«Утром все было в порядке». Милевскому понадобилась помощь в Киеве

Бывший футболист киевского «Динамо» застряг в лифте во время отключений света

«Утром все было в порядке». Милевскому понадобилась помощь в Киеве
Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский попал в неприятную ситуацию – он застрял в лифте во время отключения света.

Экс-игрок с иронией и нецензурной лексикой предупредил своих поклонников, чтобы они не повторяли его ошибок и постоянно следили за графиками отключений. В итоге Милевский все таки дождался лифтера, который спас его.

«Хочу всем посоветовать. Чтобы не сидеть, как я в лифте, следите за графиками отключений света, проверяйте их чуть ли не каждые десять минут. Утром все в порядке было: свет будет весь день. Потом не посмотрел на изменения, в лифт зашел и застрял, сиди, жди», – признался Артем.

Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 года, его последним клубом был «Минай». С С 2022 по 2013 год форвард защищал цвета киевского «Динамо», позже играл в чемпионатах Венгрии, Хорватии, Турции, Румынии.

ВИДЕО. Артем Милевский попал в неприятную ситуацию в Киеве

Артем Милевский лаконично отреагировал на позор Динамо в Лиге конференций
ФОТО. Милевский эпично затролил Динамо после разгрома от Самсунспора
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это самый запоминающийся матч. Царство ему небесное»
Артем Милевский
Николай Титюк Источник: Telegram
